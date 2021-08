Kiel

Euphorie und Enttäuschung hielten sich bei den Kiel Baltic Hurricanes in den vergangenen Wochen die Waage. Obwohl die Footballer auf dem Rasen immer besser zueinander fanden und in der Offense in die Rekordbücher der Liga vorstießen, ließen sie die Punkte in Dresden und zu Hause gegen die Cologne Crocodiles liegen – wenn auch nur knapp. Am Sonntag kommt es in Braunschweig zur Revanche. Für die Kieler ist es zugleich die letzte Gelegenheit, das Hintertürchen zu den Playoffs noch einen Spalt offen zu halten.

Denn rein rechnerisch könnten sie in der Nord-Staffel der German Football League noch am amtierenden Meister vorbeiziehen, der sich in dieser Saison allerdings im Neuaufbau befindet und bisher erst ein Heimspiel für sich entscheiden konnte. Dazu dürfte Braunschweig allerdings keinen Punkt mehr holen – bei noch drei verbleibenden Partien.

Das Hinspiel war für die Canes ein Brustlöser

In der ersten Partie (Kickoff Sonntag, 15 Uhr im Eintracht-Stadion) haben es die Kieler Wirbelstürme in der eigenen Hand. Und rechnen mit großer Revanche-Lust der Gastgeber für die 31:34-Pleite, die sie vor der Sommerpause überraschend in Kiel kassierten.

Für die Canes war dieser Sieg der erste der Spielzeit – und ein großer Brustlöser. Als Favorit sieht Headcoach Timo Zorn sein Team vor dem Rückspiel allerdings nicht. „Wir wissen nicht, was Braunschweig aus dem Hut zaubert. Auf jeden Fall wird es eine andere Mannschaft sein als im Hinspiel“, sagt er.

Lions haben aufgerüstet

In der Pause justierten die Lions nach, verpflichteten sieben neue Spieler. Der Druck auf den erfolgsverwöhnten Rekordmeister, der zuletzt mit 19:24 bei den Dresden Monarchs verlor, ist immens. Von einem Schlüsselspiel um die Playoffs, bei denen bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zwischen beiden Mannschaften zählen würde, will Zorn aber nicht sprechen. „Wir haben es ja nicht mehr in der eigenen Hand.“

Während die Baltic Hurricanes am 28. August ihr letztes Spiel gegen die Dresden Monarchs bestreiten, hat Braunschweig noch gegen Potsdam und Köln die Chance, den entscheidenden Playoff-Punkt zu holen. Für die Kieler liegt der Fokus aber woanders als auf Rechenspielen. „Für uns geht es darum, die Saison stark zu beenden und an die positiven Dinge der vergangenen Spiele anzuknüpfen“, sagt Zorn.