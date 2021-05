Wien

Die Europäische Handball-Föderation hat bereits die Töpfe für die Auslosung am Donnerstag um 17 Uhr veröffentlicht. Deutschland befindet sich als Fünfter der EM 2020 unter den sechs Top-Nationen der jüngsten Kontinentalmeisterschaft und damit in Topf eins – genau wie Titelverteidiger Spanien, Kroatien, Norwegen, Slowenien und Portugal. Damit sind diese Nationen als Vorrundengegner der Deutschen, die als Kopf der Vorrunden-Gruppe D in Bratislava gesetzt sind, ausgeschlossen.

Die Lostöpfe für die sechs Vierergruppen Die Lostöpfe für die sechs Vierergruppen Handball-EM 2022, Gruppenauslosung, Topf 1: Spanien, Kroatien, Norwegen, Slowenien, Deutschland, Portugal; Topf 2: Schweden, Ungarn, Russland, Dänemark, Serbien, Österreich; Topf 3: Slowakei, Belarus, Island, Tschechien, Frankreich, Nordmazedonien; Topf 4: Niederlande, Montenegro, Ukraine, Polen, Bosnien-Herzegowina, Litauen.

Auch aus den weiteren Lostöpfen sind bereits Nationen an bestimmten Spielorten gesetzt: Ungarn (Gruppe B, Budapest), Tschechien (Gruppe E, Bratislava) und die Slowakei (Guppe F, Kosice) scheiden damit als DHB-Gegner aus. Dafür könnte es die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit Doppelweltmeister Dänemark, Vizeweltmeister Schweden oder Rekordweltmeister Frankreich zu tun bekommen. Die Auslosung wird am Donnerstag live auf den Social-Media-Kanälen der EHF übertragen.