Dobrý den aus Bratislava, ... Sie müssen jetzt ganz stark sein: Ich bin auf dem Heimweg. Und ich habe Tricky dabei (siehe „Tag 7: Halb Hirsch, halb Rentier“). Sie erinnern sich? War gar nicht so einfach. Abend für Abend hatte mich die Ordnerin am Ausgang der Arena freundlich darauf hingewiesen, dass Tricky noch gebraucht werde. Als Abstandshalter auf den Rängen. Tricky zwinkerte keck, doch es half nichts. Am Ende hat es dann doch geklappt. Die Hermes House Band stampfte „Take me home, country roads“, John Denver drehte sich im Grabe um, und wir hatten nichts mehr zu tun in Bratislava. Tricky und ich. Er bekommt ein neues Zuhause. Im Kinderzimmer in Kiel-Suchsdorf. Take me home, Tricky!

Jetzt sitzen wir in der Bahn. Ganz schön sperrig, dieser „Halb-Hirsch-halb-Rentier“. Die EM-Endrunde in Budapest lasse ich schweren Herzens links, oder eher rechts, liegen. Stattdessen Bratislava, Wien, Nürnberg, Hamburg, Kiel. Mit Tricky. Weil die Deutschen raus sind. Weil eine ungarische Corona-Inzidenz von weit über 1000 in Kombination mit einer mit 20 000 Handball-Fans voll besetzten Arena in Budapest nicht sonderlich einladend daherkommt. Und ein bisschen werde ich auch gebraucht. Eine Sechsjährige in Kindergarten-Kontaktpersonen-Quarantäne. Komische Zeiten. Tricky und ich schließen hier also die „Briefe aus Bratislava“. Ich melde mich wieder. Versprochen! In einem Jahr bei der Weltmeisterschaft 2023. Achten Sie auf meine „Post aus Polen“. Oder „Schwermut aus Schweden“. Wer weiß das schon so genau? Dovidenia!