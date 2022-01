Bratislava

Dobrý den aus Bratislava, ... das Zimný štadión Ondreja Nepelu ist der EM-Spielort der deutschen Handballer in Bratislava. Etwas sperriger Name, der nichts anderes heißt als Winter-Stadion Ondrej Nepela. Wer erinnert sich noch an den schönen Ondrej Nepela? Der Eiskunstläufer wurde 1972 Olympiasieger, war Welt- und Europameister und führte die Deutsche Claudia Leistner später als Trainer zum Europameistertitel.

Nepelu war homosexuell und starb 1989 mit nur 38 Jahren an den Folgen von Aids. Begraben ist Nepela in seiner Heimatstadt Bratislava auf dem Friedhof Slávičie údolie – Tal der Nachtigallen. Im Jahr 2000 wurde er zum slowakischen Sportler des Jahrhunderts gewählt. Ein schöner Gedanke – in vielen Ländern wäre das mit Nepelas Lebensgeschichte nicht denkbar. Dovidenia!