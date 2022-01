Bratislava

Dobrý den aus Bratislava, ... der europäische Spitzenhandball zeichnet bei der Europameisterschaft gerade folgendes Bild: Die Kämpfe im Kolosseum fordern ihre Opfer, doch immer mehr willige Gladiatoren werden zu den blutdürstigen Löwen in die Arena geschickt. Panem et circensis – Brot und Spiele. The show must go on. Haarsträubend, wie naiv die Europäische Handballföderation (EHF) als Veranstalter in die kontinentalen Titelkämpfe geschlittert ist, die nun zusehends zu einer Corona-Farce avancieren. Dabei lag die Blaupause für ein sicheres Turnier in der Schublade. Die WM vor einem Jahr in Ägypten hatte es vorgemacht. Seither sind die Spieler zwar geimpft, im Fall der deutschen Mannschaft sogar geboostert. Allerdings haben wir es heute auch mit der hochansteckenden Coronavariante Omikron zu tun.

Anstatt die EM unter dem Damoklesschwert Corona bestmöglich abzuriegeln, ließ die EHF an allen Ecken und Enden Türen und Tore einen Spalt offen. Sie entschied sich gegen eine Turnier-„Bubble“, gegen tägliche PCR-Tests, gegen leere Ränge. Sie ließ sich vor Viktor Orbáns antidemokratischen Karren spannen und willigte auf ungarischer Seite in volle Arenen mit bis zu 20 000 Zuschauern ein.

Und die EHF beging einen Kardinalfehler, als sie die Quarantänezeit für infizierte Spieler von 14 auf fünf Tage reduzierte, unter dem Druck der Verbände einbrach, sogar die Möglichkeiten erweiterte, Spieler nachzunominieren. Plötzlich war nur noch die Rede von leichten Verläufen und schnell wieder einsatzfähigen Spielern – fast so, als sei Corona nur ein Blechschaden, die Booster-Impfung eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung. Es war nie mehr die Rede von der Krankheit, die das Coronavirus auslöst. Aber sie sind noch da, die Löwen in der Arena, und es dürstet sie nach Frischfleisch. Ist das „the new normal“ – die neue Normalität? Ein verheerendes Bild. Dovidenia!