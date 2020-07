Kiel

Ab sofort können sich Interessierte über die Homepage des Kiel-Laufs zur diesjährigen Sonderausgabe anmelden. Teilnehmer, die bereits bis zum Frühjahr für den regulären Lauf gemeldet hatten - immerhin rund 5000 -, haben unterdessen eine E-Mail erhalten mit einem Link.

Dort stehen ihnen fünf Optionen zur Verfügung. Gutschein, Spende, Erstattung des gezahlten Betrags, Umbuchung aufs kommende Jahr - oder eben die Teilnahme am virtuellen Kiel-Lauf 2020.

Anzeige

Der wird völlig anders als in Nicht-Pandiemie-Jahren über die Bühne gehen. Aber geschwitzt wird trotzdem: Vom 13. September 2020 um 8.30 Uhr bis zum 20. September 2020 um 13.25 Uhr haben die Teilnehmer Zeit, auf die Strecke zu gehen.

Weitere KN+ Artikel

Ort und Streckenverlauf sind egal, es muss nicht einmal Kiel sein. Hauptsache, die angemeldete Distanz - Halbmarathon, Volkslauf, Kurlauf, Schülerlauf oder Baminilauf - wird zurückgelegt. Die Zeit stoppt jeder für sich - und gibt sie dann online ein. So entstehen am Ende die bekannten Ergebnislisten.

Kiel-Lauf 2020: Lauftag selbst fällt aus

"Es wird das gleiche Gesamtpaket wie in jedem Jahr geben, nur eben nicht den Lauftag selbst", sagt Veranstalter Ziplinsky. Heißt: Wer bis zum 30. Juli meldet, bekommt das beliebte Kiel-Lauf-Shirt zugeschickt, Startnummer, Medaille und Urkunde ebenfalls.

Derzeit rechnen die Organisatoren mit 1500 bis 2000 Teilnehmern, die Anmeldung wird noch bis in den September 2020 hinein möglich sein. Wenn dann schließlich gelaufen wird, hoffen Ziplinsky und Co. nicht nur auf Aktivität auf der Strecke, sondern auch auf den Social-Media-Kanälen. "Ob in München oder auf Mallorca", sagt Ziplinsky, "es wäre schön, zu sehen, wo unsere Teilnehmer überall gelaufen sind."