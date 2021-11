Ellerau

Nach dem 20:23 (7:11) gegen die zweite Mannschaft der HSG Mönkeberg-Schönkirchen stehen die Handballer des TSV Ellerau in der Vorrundengruppe B der Landesliga Süd auf dem letzten Tabellenplatz. Trotz der roten Laterne bleibt Trainer Tim Bracklow gelassen: „Uns war klar, dass es schwierig werden könnte. Deshalb hat auch keiner Stress mit der Platzierung. Wir wollen nicht absteigen, über kurz oder lang wollen wir uns etablieren, die Landesliga ist die richtige Spielklasse für uns.“

Bracklow hat die Ellerauer vor Beginn der Saison übernommen. Viele Akteure seines Kaders trainierte der 33-Jährige bereits als B-Jugend-Übungsleiter beim SV Henstedt-Ulzburg in der Oberliga. „Ich musste die Jungs nicht mal ansprechen“, erklärt Bracklow. Als klar war, dass Bracklow in Ellerau anheuern würde, seien die Spieler von ganz allein gekommen, um wieder mit ihrem ehemaligen Coach zu arbeiten.

Elleraus Team bat um mehr Training

Die Motivation sei groß. Um voranzukommen, baten die Spieler ihren Trainer um eine dritte Übungseinheit in der Woche. „Wir haben eine richtig gute junge Truppe beisammen“, freut sich der Bad Bramstedter Bracklow. „Das Team ist sehr engagiert, alle wollen sich verbessern.“

Das wird auch nötig sein, um den Platz in der Landesliga zu verteidigen. Das 20:23 gegen Mönkeberg-Schönkirchen II war die sechste Pleite im siebten Spiel. Auf der Habenseite steht nur das 35:29 gegen die dritte Garde des THW Kiel. „Wir waren mehrfach nach dran, weitere Punkte zu holen“, betont Bracklow und erinnert an das Hinspiel gegen die Mönkeberger (22:24) und die Begegnung beim TSV Plön (29:30). „Abgeschossen hat uns nur der Tabellenzweite Lübecker TS.“ Das 23:39 in eigener Halle war heftig.

Gut verteidigt, schlecht geworfen

Die Niederlage gegen die körperlich überlegene HSG Mönkeberg-Schönkirchen II zeichnete sich früh ab. Nach 16 Minuten lagen die Ellerauer mit 1:8 zurück. „Das war wie verhext“, so Bracklow. „Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison eine gute Abwehr gestellt, dann klappt es auf einmal nicht im Angriff.“ Klarste Chancen wurden nicht genutzt. Auf dem Fahrkartenzettel standen am Ende der ersten Hälfte 13 Fehlwürfe, fünf davon waren 100-prozentige Torchancen.

Trotzdem arbeiteten sich die Bracklow-Schützlinge langsam, aber stetig an die Gäste heran. Als Tobias Hahn einen Siebenmeter zum 19:21 (58.) verwandelte, schien es so, als könnte die Aufholjagd glücken. Die Gäste nahmen eine Auszeit, danach entschied Daniel Kreutzfeldt mit seinem Tor zum 22:19 das Spiel. Am Ende reichten den Ellerauern 20 Treffer durch Tobias Hahn (6/4), Michel Averhoff (4), Torben Sievers (3), Lennart Eggers (3/1), Finn Stimac (2), Paul Mika Westphalen (1), Leon Baumgarten (1) nicht zu einem Punktgewinn.

Fünf Spieltage stehen noch aus, dann geht es für die Bracklow-Sieben wahrscheinlich in der Abstiegsrunde weiter. Bracklow hofft, dass die Saison trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen unter strikter Einhaltung der 2G-Regeln fortgesetzt werden kann. „Für uns wäre es wichtig, dass wir auch das Training so wie geplant durchziehen können“, sagt der Coach, der sich mit möglichen Gegnern in der Abstiegsrunde noch nicht beschäftigt hat. „Da werden wir zu gegebener Zeit schauen, was auf uns zukommt. Der Abstieg wäre schade, würde uns aber nicht umwerfen. Wir haben das Niveau für die Landesliga, es fehlen häufig nur Kleinigkeiten.“ In Ellerau werde richtig gute Arbeit geleistet. „Und aus dem Nachwuchs kommen viele talentierte Jungs nach.“