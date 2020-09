Kiel

Der Schleswig-Holsteinische Volleyball-Verband hält bis heute an dem Coach fest, der nun im November in seiner Funktion als Landestrainer einen Sichtungslehrgang leiten soll, zu dem auch viele KTV-Jugendliche eingeladen sind. Dagegen wehren sich die Eltern.

Kündigung bereits am 8. November 2019

Am 8. November 2019 hatte der KTV die fristlose Kündigung gegen den Trainer ausgesprochen. Das bestätigte der Erste Vorsitzende des Vereins, Jörg Möller, gegenüber unserer Zeitung. Bereits am 16. Oktober hatte er den Honorar-Coach von seinen Aufgaben im Verein suspendiert.

Der Vorwurf an den heute 29-jährigen Übungsleiter, der beim KTV in der Volleyball-Abteilung für die Organisation der männlichen Nachwuchs-Mannschaften zuständig und zugleich Trainer der dritten Männermannschaft in der Regionalliga war: Er habe gegen den Ehrenkodex des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV) verstoßen.

Laut einem Beschluss zur Prozesskostenbeihilfe des Landgerichtes Kiel vom 4. August 2020, der unserer Redaktion vorliegt, hatte der Trainer bereits seit Dezember 2018 intensiven Chatkontakt mit einem seiner minderjährigen Schützlinge (Jahrgang 2005). Aus den Chatprotokollen gehe hervor, dass der Antragsteller die individuellen Empfindungen des Jugendlichen zu Nähe und Distanz missachtet und dessen Intimsphäre sowie persönliche Schamgrenze nicht respektiert habe.

29-jähriger Trainer möchte anonym bleiben

Der 29-Jährige selbst, der gerichtlich gegen die Kündigung vorgehen und die Unterlassung der Äußerung erwirken will, er habe gegen den Ehrenkodex verstoßen, nahm schriftlich gegenüber KN-online Stellung, möchte aber anonym bleiben. Er will gegen den Beschluss „Beschwerde einlegen“.

Nach seiner Darstellung habe ihn die Mutter des Schützlings nach der Trennung der Eltern gebeten, dem Jungen, „als Gesprächspartner in dieser für ihn schwierigen Zeit zur Verfügung stehen“ zu können. Sich darauf eingelassen zu haben, nennt der Trainer „unprofessionell“ und „unüberlegt“.

Gericht wertet zahlreiche Nachrichten als "übergriffig"

Das Gericht indes wertete zahlreiche WhatsApp-Nachrichten, in denen der seit Mai 2017 beim KTV tätige Trainer seinen anfangs 13-, später 14-jährigen Schützling spätabends zu Kraftsport anspornte, aber auch Bilder beispielsweise des freien Oberkörpers anregte oder in einem Chat am 1. Juli 2019 die sexuelle Neigung des Jugendlichen erfragte, als mehr als nur unprofessionelles Verhalten, sondern stattdessen als „übergriffig“. Damit sieht sich auch KTV-Chef Möller bestätigt: „Er hat stets bestritten, dass er gegen den Ehrenkodex verstoßen hat. Aber das hat das Landgericht nun klargemacht.“

In dem LSV-Ehrenkodex, der sich an alle haupt- und ehrenamtlichen Übungsleiter richtet, heißt es im ersten Punkt: „Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und dessen Entwicklung unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen werde ich respektieren.“

SHVV will sich in dieser Woche beraten

Besondere Brisanz bekommt der Fall jetzt, weil der Trainer neben seinem Lehramtsstudium auch eine volle Stelle als Landestrainer beim Schleswig-Holsteinischen Volleyball-Verband (SHVV) bekleidet.

Der Verband um seinen Präsidenten Bernd Neppeßen hält bislang an dem Coach fest, der als einer von insgesamt nur zwei Landestrainern im Verbandsportfolio geführt wird. „Zu laufenden Verfahren in Personalangelegenheiten äußern wir uns nicht. Wir werden uns frühestens in dieser Woche intern, auch mit Hilfe unseres Anwalts, beraten“, sagte Neppeßen auf Anfrage.

Eltern wehren sich gegen Trainer als Leiter einer Sichtung

Pikanterweise steht nun am 1. November 2020 in Kiel eine Landesauswahl-Sichtung der besten schleswig-holsteinischen Volleyball-Mädchen (Jahrgänge 2008-2009) und -Jungen (Jahrgänge 2007-2008) an, die ausgerechnet der ehemalige KTV-Trainer durchführen soll. Eingeladen sind auch zahlreiche Jugendliche des Kieler TV, die erfahrungsgemäß mehr als die Hälfte der Landesauswahl stellen.

Nach einem Elternabend mit allen Eltern der potenziellen Lehrgangs-Teilnehmer sagte Möller: „Der SHVV hat sich bisher geweigert, den Trainer aus dem Training zu nehmen. Unsere Eltern haben nun einen Brief an den SHVV verfasst.“ Die Eltern wollen erwirken, dass nicht der Ex-Trainer des KTV den Lehrgang leiten soll.

Trainer sieht sich in pädophile Ecke gedrängt, weist derartige Neigungen von sich

Möller betont auch: „Wir befinden uns nicht in einem strafrechtlichen Bereich.“ Der Verein hatte nie Strafanzeige gegen den Trainer erstattet, ihm gleichwohl aber nahegelegt, sich Hilfe im Rahmen des therapeutischen Angebotes „Kein Täter werden“ am Zentrum für Integrative Psychotherapie ( UKSH Kiel) zu suchen. Durch diesen Hinweis des Vereins auf eine mögliche Therapie und die verkürzte Darstellung des Chats seitens des Gerichts sieht sich der 29-Jährige in eine pädophile Ecke gedrängt, weist jedoch alle entsprechenden Neigungen von sich.

Der Trainer betont auch, dass der Jugendliche von sich aus „persönliche Dinge wie die Trennung von seiner Freundin“ angesprochen habe. Der 29-Jährige kritisiert das Verhalten des KTV, der gegenüber den Eltern in der Volleyball-Abteilung den Eindruck erweckt habe, er habe pädophile Neigungen. Das sei rufschädigend.

