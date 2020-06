German Football League setzt sich Frist

Kiel

Nach einer mehrstündigen Videokonferenz haben die Klubs der German Football League (GFL) und der GFL 2 den American Football verband Deutschland (AFVD) beauftragt, die Planungen für einen Spielbetrieb ab Herbst weiter voranzutreiben. Der derzeitige Rahmenterminplan sieht den Start einer sechswöchigen Punktrunde am 5. September vor.

Voraussetzung dafür ist aber aus Sicht der Klubs ausreichend Zeit für echtes Mannschaftstraining im August sowie möglichst geringe finanzielle Risiken. Das heißt auch, dass die meisten Vereine nur antreten werden, wenn Zuschauer zum Ligastart zugelassen sind. Die Teilnahme an der Herbst-Saison im Corona-Jahr 2020 ist für die Vereine freiwillig.Verzichtet ein Klub auf die Teilnahme, soll er seine Lizenz für die Spielzeit 2021 dennoch behalten dürfen.

Um Planungssicherheit zu bekommen, haben Liga und Klubs sich nun eine Frist gesetzt. Bis zum 15. Juni soll jeder Verein entscheiden, ob er die Saison bestreiten möchte, wenn die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie es zulässt.

Entscheidung über Spielbetrieb Ende Juni

Zuvor hatte es Unstimigkeiten zwischen Klubs und Verband gegeben, da nicht alle Vereine einen Spielbetrieb unter den gegebenen Umständen als sinnvoll oder wirtschaftlich tragbar erachten. Nun haben sich die Verantwortlichen auf den 26. Juni als Stichtag geeinigt. Stimmen die sportlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen bis dahin, soll der Plan für eine abgespeckte Saison in GFL und GFL2 umgesetzt werden.

Ligasprecher Carsten Dalkowski sagte: "Bis September kann natürlich noch viel passieren. Wir hoffen aber, dass das Infektionsgeschehen bis dahin so unter Kontrolle ist, dass Vollkontakt-Training rechtzeitig möglich sein wird, Importspieler einreisen können und Zuschauer zu den Spielen dürfen. Aber wir können von niemandem verlangen, dies jetzt schon vorauszusehen. Wir bereiten uns also auf alle Optionen vor und werden jederzeit in jede Richtung umsteuern, wenn dies nötig wird."

Canes müssen über Exit-Option entscheiden

Vorausgesetzt, das AFVD-Präsidium nimmt den Antrag der Klubs am kommenden Wochenende an, müssten dann auch die Kiel Baltic Hurricanes entscheiden, ob sie die Exit-Option für die Saison 2020 ziehen, oder am Spielbetrieb teilnehmen wollen. Diese Entscheidung sei noch nicht gefallen, teilte der Klub am Wochenende mit.

Indes hat das Kieler Sportamt das Konzept der Kiel Baltic Hurricanes zum Wiedereinstieg ins Training für kontaktloses Athletiktraining akzeptiert, so dass zunächst das GFL-Team am Dienstag erstmals wieder in Kleingruppen trainieren wird. Dazu kooperieren die Canes mit dem TSV Schilksee, auf dessen Flutlicht-Platz die Footballer künftig trainieren dürfen.

