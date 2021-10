Erfolgreiche Revanche der KTV Adler gegen TuB Bocholt

Kiel

Die Rechnung ist beglichen für die Kieler Zweitliga-Volleyballer: Mit 3:1 (25:20, 25:18, 27:29, 25:23) revanchierten sich die KTV-Adler erfolgreich für die schmerzhafte 1:3-Niederlage gegen den TuB Bocholt, die vor einem halben Jahr die Meisterschaft gekostet hatte. Aber die Mannschaft von Matthes Behlen musste mehr kämpfen, als es nach klarer 2:0-Satzführung zu erwarten gewesen wäre.

Es lief zwar nicht alles glatt im Kieler Spiel, im Ergebnis aber doch rund

„Als hätte jemand den Stecker gezogen“, stellte Behlen abgekämpft nach dem Spiel fest und meinte die Startphase in den dritten Satz. Schlag um Schlag scheiterten die Kieler am Block der Bocholter und brachten die Netzabwehr der Gäste so richtig auf Betriebstemperatur. Blitzschnell lagen die Hausherren mit 1:10 zurück und hechelten fortan diesem Rückstand hinterher. Dabei hatte in den ersten zwei Durchgängen nichts auf einen Satzgewinn der Gäste hingedeutet. Es lief zwar nicht alles glatt im Kieler Spiel, im Ergebnis aber doch rund.

Die Gäste entfalteten zum Start in die Partie zu selten Angriffsdruck, die Adler nutzten es mit Blockpunkten durch Robin Hanke und guten Angriffsaktionen von Lasse Wittmüss, der von Zuspieler Moritz Behr auf der Diagonalposition und im Rückraum in Szene gesetzt wurde. Die eigenen Schwächephasen wurden dadurch nicht zum Stolperstein.

Beim Stande von 17:13 im ersten Satz nutzte Matthes Behlen die Gelegenheit, um Neuzugang Jonathan Erdmann einzuwechseln. Ursprünglich war ein Einsatz des Beach-Spezialisten noch nicht geplant, da er erst seit einer Woche mit den Adlern trainiert. Der 33-Jährige hatte schließlich das Vergnügen, mit einem satten Angriffspfund von außen den Satz zum 25:20 zu vollenden. Er wusste dabei die über 400 Zuschauer hinter sich, die sich rechtzeitig zum Satzball von ihren Stühlen erhoben hatten.

Plötzlich war der Spielfluss dahin

Im gleichen Stile ging es weiter. Viel Licht überwog die Schattenphasen. Symptomatisch der Satzball: Nach einem Aufschlag auf die Netzkante von Bocholt geriet die Kieler Annahme zu lang, aber Moritz Behr war mit einer Hand da, spielte kurz auf Robin Hanke, und der verwandelte sicher.

Das hätte Sicherheit geben sollen. Aber plötzlich war der Spielfluss dahin: Nach dem Fehlstart in den dritten Durchgang kämpften die Adler zwar, aber das Spiel blieb zerfahren – auf beiden Seiten. „Das 1:10 geht überhaupt nicht. Dass die Mannschaft dann noch einmal so zurückkommt, ist stark. Aber leider machen wir in den entscheidenden Phasen zu viele Fehler“, sagte Behlen und ärgerte sich, dass seine Sechs zwar vier Satzbälle abwehrte, es aber nicht mehr schaffte, den Satz zu drehen.

„Spielerisch haben wir noch Verbesserungspotenzial“

Hektik kennzeichnete dann das Finale des Spiels, in das auch das Schiedsrichter-Duo Pia Hoppe/Ute Fischer eingriff. Beim Stand von 18:18 pfiffen sie einen Bocholter Ball wegen Übergriffs ab, zogen sich den Unmut der Gäste zu. „Wenn sie den nicht pfeifen, geht das Spiel vielleicht anders aus“, ärgerte sich TuB-Trainer Raimund Schneider, gratulierte Behlen aber fair zum Sieg: „Wir haben alles gegeben. Es hat Spaß gemacht, eine tolle Atmosphäre in der Halle“, lobte Schneider das Kieler Publikum, das einen Sieg feierte, aus dem Trainer Behlen „viel Positives mitnehmen“ konnte. „Aber spielerisch haben wir noch Verbesserungspotenzial.“

KTV Adler: Behlen, Behr, Bürger, Erdmann, Hanke, Hinrichsen, Maas, Müller, Radzuweit, Tanner, Wittmüss.