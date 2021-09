Wien

Noch kommt das „Servus“ zur Begrüßung etwas zögerlich über die Lippen von Jan-Niklas Richter. Seit Anfang Juli ist der 32-Jährige Coach der JAGS Vöslau. Über Nacht wurde aus dem nebenberuflichen U 23-Coach des THW Kiel ein Profitrainer in der österreichischen Handball-Profiliga HLA.

Wiener Prater und Kaiserschmarrn statt Kieler Förde und Sprotten. „Anfangs war es ein totaler Kulturschock. Die Sprache. Der Schmäh. Die Berge. Und dass der Kaffee immer nur in Mini-Portionen ausgeschenkt wird“, sagt Richter lachend: „An einiges muss man sich erst gewöhnen, aber die Leute hier machen es einem leicht.“ Jeden Morgen wird Richter vom Hallenwart mit einem überschwänglichen „Moin, moin“ im Austria-Style an seiner Arbeitsstätte empfangen: „Da fühlt man sich gleich ein Stück weit zuhause.“

Richter kann den ganzen Tag an Handball denken

Das Meer fehlt ihm in der Alpenrepublik dennoch. Auch seine beiden Kinder, die weiterhin bei seiner Ex-Frau in Kiel leben. „Das Herz blutet einem, wenn man die Kinder nur selten sieht“, sagt Niko. Den Schritt in die Nation der Skifahrer bereut er indes nicht. „Es war immer mein Ziel, professionell und ganzheitlich mit einem Team arbeiten zu können. Hier bei den JAGS können wir schon morgens trainieren. Den ganzen Tag denke ich nur an Handball“, berichtet Richter. Vöslau liegt etwa 35 Kilometer vor den Toren Wiens. Bekannt ist die Thermalregion für ihr Mineralwasser und den Weinanbau.

Bei der Kontaktaufnahme waren die JAGS noch Zweitligist

Doch für die Vorzüge der Region hat der B-Lizenzinhaber bisher keinen Blick: „Mein Fokus ist voll auf das Team gerichtet. Wir mussten ja kurzfristig nachjustieren“, sagt Richter. Kurzfristig, weil nicht nur Richter zum Karrieresprung ansetzte, sondern auch die JAGS. Bei der Kontaktaufnahme waren die Österreicher noch Zweitligist. Als Richter seinen Dienst im Juli antrat, hatten die Vöslauer den Aufstieg in die HLA realisiert. „Das hat die Attraktivität der Aufgabe nochmals erhöht. Wir haben auf dem Transfermarkt noch eine Schippe draufgelegt und noch zwei Ungarn verpflichtet.“

Kreuzbandriss beendet früh Richters Spielerkarriere

Für Richter, der seine eigene Spielerkarriere bereits mit 21 Jahren bei Eintracht Hagen nach einem Kreuzbandriss beenden musste, öffnete sich die Tür in eine Handballwelt, die er eigentlich als Ziel für die nächste Saison ausgeben wollte: „Der Auftrag in Vöslau lautete, aufzusteigen. Jetzt sind wir schon da und wollen natürlich die Klasse halten“, erklärt der gebürtige Dortmunder. Wie schon bei den U 23-Junioren des THW legt Richter auch bei den JAGS wert auf eine akribische Trainingsvorbereitung: „Ich wohne in einer Suite im Hotel unseres Vizepräsidenten. Muss mich also um nichts im Haushalt kümmern. Morgens beim Frühstück spreche ich bereits mit dem Chef über Handball.“

Und das mit Erfolg: Im ersten HLA-Match triumphierte sein Team in einem Krimi gegen den SC Kelag Ferlach, ehe am zweiten Spieltag der österreichische Meister Alpha HC Hard bei der 14:31-Schlappe eine Nummer zu groß war. „Da haben wir als Aufsteiger Lehrgeld bezahlt“, gestand Richter, der in den kommenden Wochen zum Dauerpendler wird, weil er neben seiner Trainertätigkeit auch noch den A-Lizenz-Lehrgang in Hennef besucht: „Und einmal im Monat muss ich auch meine Kinder besuchen“, sagt Richter und verabschiedet sich mit einem breiten „Servus“.