Kiel

Die ersten Kinder stehen um 8.15 Uhr schon ungeduldig in Position für den Bambini-Lauf. An der Seite treffen Familien noch die letzten Vorbereitungen vor dem Start. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt“, sagt Liyana Knieber. Es ist das zweite Mal, dass sie bei einem Kiel-Lauf an den Start geht. „Ich habe nicht besonders trainiert für heute. Ich war nur ganz normal joggen.“

Im Schlepptau hat die Neunjährige ihre kleine Schwester. „Die beiden sollen möglichst zusammenbleiben und sich nicht verlieren“, gibt ihnen Mutter Nadine Alamé mit auf den Weg. Sie tritt selbst beim Kurzlauf an. Ein bestimmtes Ziel habe sie sich nicht gesetzt. „Mir geht es um die Freude. Aber es ist natürlich schon am Ende spannend, zu sehen, wie gut man dabei ist.“ Sorge, sich unter den vielen Menschen mit Corona anzustecken, hat sie nicht. „Ich bin geimpft.“

„Ich habe Lust darauf, in den Ferien jetzt so was Besonderes zu machen“, sagt Liyana Knieber. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Ein paar Meter weiter lehnt sich Michael Mallach über das Absperrgitter und schaut, ob er seine jüngste Tochter Paula im Startfeld entdeckt. Die Kinder hüpfen gerade mit den Händen über den Köpfen auf und ab, um sich warm zu machen. Auch die 10-jährige Hannah bereitet sich schon auf ihren Einsatz beim Schülerlauf vor und wechselt die Hose. „Ich war schon dreimal dabei. Ich laufe gerne in meiner Freizeit, aber es bringt noch mehr Spaß, mit vielen anderen zusammen zu laufen.“

Kleiner Wettkampf unter Geschwistern

Familie Mallach hat 2020 auch bei der Online-Version mitgemacht, bei der jeder individuell laufen und seine Ergebnisse nachher eintragen konnte. „Aber das war wie ein normaler Trainingslauf und hatte nicht die Atmosphäre wie der richtige Kiel-Lauf. Ich freue mich auf die Stimmung an der Strecke“, sagt Michael Mallach. Er will unter 55 Minuten für den Volkslauf brauchen. „Ich habe mir keine Zeit für heute vorgenommen, weil mein Fuß ein bisschen wehtut“, sagt dagegen Hannah. Auch ihr Bruder Jonas (8) tritt an. „Ein bisschen Anspannung war in den letzten Tagen zu spüren“, erzählt ihr Vater. „Die beiden Großen sind schon in einem kleinen Wettkampf untereinander, wer schneller ist.“

Schon Kiel-Lauf erprobt: Michael Mallach mit Hannah und Jonas. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die 12-jährige Mia Brosse spielt eigentlich Handball, hat in der Coronazeit aber durch eine Challenge von ihrem Verein Geschmack am Laufen gefunden. Mit ihrer Freundin Lynde Ploog will sie nun die 5,3 Kilometer lange Strecke schaffen. „Wir wollen bis zum Ende durchlaufen.“ Ihr Vater Ole hat sich ein ehrgeizigeres Ziel gesteckt und will bei seiner Volkslauf-Premiere vier Minuten schneller als seine Trainingszeit von 54 Minuten sein. Seine Frau Jenny ist schon zum dritten Mal dabei. „Ich freue mich sehr, dass der Kiel-Lauf nach der Corona-Pause wieder stattfindet. Das ist schon ein ganz anderes Feeling, als allein zu laufen.“

Jenny Brosse (li.) ist schon mehrfach mitgelaufen. Für Tochter Mia Brosse, deren Freundin Lynde Ploog und Ole Brosse ist die Teilnahme eine Premiere. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

„Der Niemannsweg ist die Hölle“

Mit rotem Kopf und Nutellabrötchen in der Hand sitzt Karlotta Heuer geschafft mit ihrer Familie in der Nähe des Holstenfleets. „Ich kann nicht mehr“, sagt die Siebenjährige. Die 2,7 Kilometer seien doch ganz schön anstrengend gewesen. Stolz zeigen sie und Paula (5) ihre Medaillen. „Die hängen wir zu den anderen“, sagt Karlotta grinsend. Es sei bestimmt schon die Zehnte, weil sie im vergangenen Jahr diverse Online-Läufe absolviert habe. Ihre Eltern wollen sie gleich laut anfeuern. „Ich habe am meisten Respekt vor dem Anstieg am Niemannsweg, das Stück ist die Hölle“, sagt Kerrin Heuer.

Die Sparkassen-Azubis (von links) Jennifer Lucia Pack, Emily Schwarten, Bita Zabeti, Philine Rönfeldt und Svea Zehmisch halten Stärkung und Erfrischung bereit. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Für die Versorgung der Läufer sorgen Auszubildende von der Förde Sparkassen. Seit 6.30 Uhr haben sie Tische voller Bananen vorbereitet. Becher mit Wasser oder Apfelschorle stehen bereit. „Wir wollen die Leute unterstützen“, sagt Emily Schwarten. „Super, machst du das“, rufen sie. „Die Hälfte habt ihr schon geschafft.“

Während am Rathausplatz rund ums Ziel die Zuschauer dicht an dicht an stehen, applaudiert an anderen Stellen der Strecke deutlich weniger Publikum als in den Vorjahren. Einen Mund-Nasen-Schutz trägt an der Holtenauer Straße niemand – auch, weil sich locker Abstand zu den Nachbarn halten lässt. Julia Bissinger hält ein gelbes Schild mit der Aufschrift „Flieg, Jenny“ plus Biene drauf in die Höhe, als plötzlich Jenny Brosse vorbeisaust.

Tatkräftige Unterstützung am Straßenrand: „Flieg, Jenny!“ hat Julia Bissinger für ihre Freundin auf ein Plakat geschrieben. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Karola Feierabend und Jaqueline Jöhnk stehen mit roten Krachmacher-Ratschen an der Absperrung und warten auf eine Freundin. „Sie weiß nicht, wo wir stehen. Das ist eine Überraschung. Wir feuern aber auch alle anderen an“, sagt Feierabend. „Das ist schließlich eine tolle Leistung von allen.“