Wiemersdorf

Nach außen erweckt Wolfgang Jörs einen gelassenen Eindruck. „Wir fahren ohne Druck nach Ahlerstedt“, meint der Trainer der Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf. Doch innerlich dürfte es dem Coach ähnlich gehen wie Liza Martens und Co ergehen. „Wir sind aufgeregt. Freudig aufgeregt“, erklärt die ehemalige Junioren-Nationalspielerin, die am Sonnabend mit ihrem Team förmlich nach den Sternen greift. Ab 12 Uhr geht es in der Heimspielstätte des MTV Wangersen in Ahlerstedt um den Aufstieg in die Erste Bundesliga. Neben den Gastgeberinnen, die vor dem TSVW den Titel in der Oststaffel der Zweiten Liga gewannen, kämpfen Nordmeister Ohligser TV und sein Vize Wardenburger TV um einen der beiden ersten Plätze, die den Aufstieg bedeuten würden.

Eins steht für Trainer und Spielerin bereits vor der ersten Angabe fest – egal, wie die Spiele am Sonnabend ausgehen werden. „Unsere starke Saison kann uns niemand mehr nehmen“, sagt Jörs. Nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollten die Jörs-Schützlinge vor Beginn der Hallenrunde. Nach 14 Begegnungen stand eine Bilanz von 20:8-Punkten und Rang zwei. Deshalb ist sich Liza Marten auch sicher, dass nach den Spielen „gefeiert wird.“ Als Bundesliga-Aufsteiger ? „Wenn das Wunder eintreten würde, wäre das der große Hammer.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein realistische Chance besitzen die Wiemersdorferinnen. Dessen sind sich Trainer und Spielerinnen bewusst. Aber nicht wie hoch diese sein wird. „Ich weiß nicht, wie Wardenburg und Ohligs spielen“, gesteht der Trainer. Liza Martens, Junioren-Weltmeisterin von 2016, kennt einige gegnerische Spielerinnen vom Ohligser TV aus gemeinsamen Zeiten in den Nationalteams. Sie weiß deshalb: „Die sind sehr gut besetzt. Wir werden unsere Bestleistung abrufen müssen, um bestehen zu können.“

Egal, ob man mit Trainer Wolfgang Jörs oder Liza Martens spricht. Beide vermitteln nicht den Eindruck, dass im TSVW den Druck des „Aufsteigen-Müssens“ gibt. „Das Erreichen der Aufstiegsrunde ist jetzt schon ein Riesenerfolg und einmalig in der Geschichte des TSV Wiemersdorf“, sagt Jörs, der früher selbst mit dem Großenasper SV Erstliga-Erfahrung als Aktiver sammeln durfte. „Wir haben doch nichts zu verlieren, werden an die Sache entspannt heran gehen und einfach nur versuchen gut zu spielen“, meint Liza Martens, die am Sonnabend und im Jahr des 100. Geburtstags des TSV Wiemersdorf mit ihrem Team ein Märchen schreiben könnte. Frei nach dem Motto: „Ein Hundertjähriger, der aufstieg, um Bundesliga zu spielen.“