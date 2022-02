Wiemersdorf

Es hat nicht sollen sein. Die Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf verpassten den ganz großen Coup und werden auch weiterhin in der Wintersaison in der 2. Bundesliga aufschlagen. Beim Aufstiegsrundenturnier zur 1. Bundesliga im niedersächsischen Ahlerstedt blieben die Schützlinge von Trainer Wolfgang Jörs nicht nur hinter ihrem Leistungspotenzial zurück, sondern auch sieglos und mussten sich mit dem letzten Platz bescheiden. Der Frust darüber hielt sich aber in Grenzen. „Natürlich hätten wir gerne ein bisschen besser gespielt“ resümierte Spielerin Liza Martens, deren großer Kampfgeist ihrer heiseren Stimme zu entnehmen war. „Aber es war für uns aber auch schon verdammt cool, einmal dabei gewesen zu sein.“

Warum die Wiemersdorferinnen ausgerechnet im Aufstiegsrundenturnier nicht ihre Qualität abgerufen hatten, konnte Coach Jörs nur schwer erklären. „Vielleicht war die Nervosität zu groß“, vermutete er, was Liza Martens bestätigte. „Wir haben versucht locker an die Aufgabe heranzugehen, haben es aber nie geschafft, in unseren Spielflow zu kommen.“ Als einen Grund dafür vermutete sie das Wissen in der Mannschaft, dass die Spiele im Internet auf dem Portal Sportdeutschland.tv live übertragen wurden und Fans, Freunde und Familien zuhause vor dem Bildschirmen saßen und mitfieberten. „Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wollten wir es besonders gut machen, haben es aber leider nicht geschafft, unsere Stärken abrufen.“

TSV Wiemersdorf nur in Satz drei stark

Gleich in der ersten Begegnung trafen die Wiemersdorferinnen auf die Gastgeberinnen des MTV Wangersen, die sie in der Punktrunde noch mit 3:2 bezwungen hatten. Doch der Ostmeister machte früh deutlich, dass ihm dies nicht noch einmal unterlaufen würde. „Die haben bärenstark begonnen“. schilderte Jörs, dessen Team die beiden ersten Sätzen mit jeweils 6:11 abgeben musste. „Erst im dritten Durchgang sind wir in Situationen gekommen, in denen wir selbst punkten konnten.“ Lohn dafür war ein 15:14 für den TSVW, der sein Niveau in Satz vier leider nicht halten konnte. Wangersen siegte mit 11:8 und Jörs musste neidlos anerkennen: „Die waren auch besser.“

Zählte in den Spielen der 2. Bundesliga Ost die Abwehrarbeit zu den großen Stärken des Vizemeisters TSV Wiemersdorf, so fand dieser kein Mittel im zweiten Match des Tages, um die Hauptangreiferin des Wardenburger TV zu stoppen. „Die haben wir nicht in den Griff bekommen“, erklärte Wolfgang Jörs, warum es beim 8:11, 11:9, 6:11 und 14:15 wieder nur zu einem Satzgewinn für seine Mannschaft gereicht hatte. Der Aufstieg war in unerreichbare Ferne gerückt. Ein Grund, warum der TSVW in der abschließenden Begegnung gegen den Ohligser TV chancenlos blieb und mit 5:11, 6:11 und 7:11 verlor.

Saisonbilanz fällt dennoch positiv aus

„Wir sind zwar nicht als Favorit und mit allzu hohen Erwartungen gestartet und können unser Abschneiden auch verschmerzen“, resümierte Wolfgang Jörs. „Dennoch bleibt eine leichte Unzufriedenheit, weil wir es nicht geschafft haben, das zu zeigen, was wir eigentlich können.“ Was für Wolfgang Jörs und seine Spielerinnen blieb, war das Erlebnis, einmal um den Aufstieg in die Bundesliga gespielt zu haben. Dank des Vizetitels in der 2. Bundesliga Ost. „Deshalb fällt die Saisonbilanz auch super aus“, sagte Liza Martens. „Das ist ein Riesenerfolg“, hob auch Wolfgang Jörs hervor und fand, nachdem die erste leichte Enttäuschung verflogen war, auch noch einen positiven Aspekt des sieglosen Auftritts in Ahlerstedt. „Wir haben vor Augen geführt bekommen, was wir besser machen müssen, um gegen solche Gegner bestehen zu können. Das soll unser Motor für die Zukunft werden.“

Für den TSV Wiemersdorf spielten: Rike Kröger, Marit Kröger, Pia Martens, Liza Martens, Finja Maschmann, Janin Thun, Saria Jedamski; Trainer: Wolfgang Jörs; Obmann: Hans-Christian Jörck.

Das Endklassement: 1. Ohligser TV 9:4 Sätze/6:0 Punkte; 2. MTV Wangersen 8:4/4:2; 3. Wardenburger TV 5:7/2:4; 4. TSV Wiemersdorf 2:9/0:6.