Feldhockey: KHTC-Herren starten in den Punktspielbetrieb

Kiel

Am 1. März 2020 schafften die Herren des 1. Kieler HTC durch einen 6:5 Erfolg im Relegationsspiel gegen den Club zur Vahr Bremen den langersehnten Aufstieg in die Hallenhockey-Regionalliga Nord. Kurz darauf bestimmte die Corona-Pandemie die Szenerie.

Nach Oberliga-Abbruch: KHTC nimmt neuen Anlauf auf den Aufstieg

Die im Herbst 2019 begonnene Feldsaison 2019/20 wurde auf Regionalligaebene abgebrochen. In der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein versuchte man die Serie mit Spielen im Herbst 2020 fortzusetzen. Im Frühjahr 2021 wurde auch dieser Versuch gestoppt. Die unterschiedlichen Corona-Regeln in den Nord-Bundesländern gaben den Ausschlag für den Abbruch der Punktspiele.

Für KHTC-Trainer Tobias Schaltonat war der Oberliga-Abbruch besonders ärgerlich. „Wir hatten uns an die Tabellenspitze vorgearbeitet und hatten angesichts einiger personeller Verstärkungen gute Chancen aufzusteigen. Das wollen wir nun möglichst in der neuen Saison schaffen“, sagt der Chefcoach vor dem Auftakt am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) bei der TG Heimfeld II.

KHTC-Damen starten am 5. September

Die KHTC-Damen, mittlerweile auch von Schaltonat betreut, eröffnen am 5. September mit dem Heimspiel gegen den Marienthaler THC die neue Feldsaison in der Regionalliga Nord.

Von Peter Henke