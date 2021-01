Kairo

Dänemark träumt nach einem erneuten Thriller von der Titelverteidigung, Schweden nach einer Gala vom ersten Gold seit 22 Jahren. Im Endspiel der Handball-Weltmeisterschaft kommt es am Sonntag in Kairo zum brisanten Skandinavien-Duell. Superstar Mikkel Hansen führte die Dänen am Freitagabend im Halbfinale mit zwölf Toren zum 35:33 (18:16)-Sieg gegen Europameister Spanien und machte damit die Hoffnungen der Iberer auf den dritten Titel nach 2005 und 2013 zunichte.

Zuvor hatte Rekord-Europameister Schweden dank eines souveränen 32:26 (16:13) gegen den sechsmaligen Champion Frankreich erstmals seit 2001 das Endspiel erreicht. "Wir stehen im WM-Finale, das ist so verdammt cool", sagte Regisseur Jim Gottfridsson vom deutschen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. "Ich weiß gar nicht, was zum Teufel ich sagen soll."

Auch Niklas Landin feierte mit Dänemarks Handballern in der Kabine ausgelassen den erneuten Einzug ins WM-Endspiel. Doch schon wenige Minuten nach dem Halbfinal-Thriller gegen Spanien richtete der Weltklasse-Torhüter vom THW Kiel den Fokus auf das skandinavische Gold-Duell gegen Schweden am Sonntag (17.30 Uhr) in Kairo, wo der 32-Jährige mit seinen Teamkollegen den Titel von 2019 erfolgreich verteidigen will. "Selbstverständlich glaube ich daran", sagte Landin.

