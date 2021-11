Flagfootball: Alina Kohn steigt in die Nationalmannschaft auf

Kiel

Alina Kohn kann es immer noch kaum glauben. Die Kielerin hat sich für die deutsche 5on5 Flag-Nationalmannschaft qualifiziert. Am 6. Dezember fährt die 22-Jährige zur Weltmeisterschaft nach Jerusalem. „Ich saß vor meiner Bachelor-Arbeit, als die E-Mail kam, in der stand, dass ich ausgewählt wurde. Ich bin vor Freude in meinem Zimmer auf und ab gehüpft“, erzählt Kohn, die zusammen mit einem guten Freund in einer WG in Kiel wohnt.

Beim 5on5-Flagfootball stehen sich pro Mannschaft fünf Spielerinnen gegenüber. Flagfootball ist wesentlich sanfter als die Tackle-Variante. Anstatt sich umzuschubsen, um an den Ball heranzukommen, wird eine Flagge aus der Hose gezogen. Landet der Ball auf dem Boden, ist es verboten, sich darauf zu werfen, wie es beim Tackle-Football üblich ist.

Insgesamt fünf Camp-Wochenenden in Kelkheim bei Frankfurt musste Alina Kohn in der Bewerbungsphase überstehen. „Es wurde getestet, wie gut wir das Spiel verstehen und wie schnell wir sind“, sagt sie. Von 70 Bewerberinnen konnte sie sich zusammen mit 15 anderen Footballerinnen durchsetzen.

Alina Kohn: Vom Tackle-Football zur Flag-Nationalmannschaft

Dabei ist Flagfootball gar nicht ihre Hauptsportart. Seit 2014 spielt Alina Kohn in der Tackle-Mannschaft der Kiel Baltic Hurricanes. „Es gibt leider keine Frauennationalmannschaft beim Tackle“, erklärt sie. Ein Freund überredete sie, sich bei der Flag-Nationalmannschaft zu bewerben. „Warum eigentlich nicht, habe ich mir irgendwann gedacht.“

Flagfootball habe sie sowieso schon immer fasziniert. Es komme mehr auf die Athletik als auf die körperliche Statur an. „Das Körpergewicht ist beim Flag nicht so entscheidend, weil es eine kontaktlose Sportart ist“, erklärt Kohn, die mit ihren gut 60 Kilogramm eher zu den leichteren Tackle-Footballerinnen gehört. „Beim Flag gewinnt der schnellere.“

Mit der WM-Nominierung geht ein Traum für sie in Erfüllung. „Ich bin sportlich einfach ehrgeizig“, sagt Alina Kohn. Schon lange wollte sie mal in einer Nationalmannschaft spielen. „In so einer Mannschaft sind nur gute Footballerinnen.“ Und alle hätten ein Ziel: die Weltmeisterschaft. Die Teamkolleginnen kennt sie gut. „Wir haben fünf Wochenenden zusammen verbracht und gelitten. Das schweißt zusammen.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Defensive Back: Füße heben ist das A und O

In ihrem neuen Team übernimmt Alina die Position des Defensive Back. Ihre Hauptaufgabe also: Verteidigung. „Ich muss verhindern, dass der Receiver den Ball fängt.“ Dafür müsse sie besonders schnell laufen können – vor allem rückwärts. „Als Defensive Back muss man den Receiver immer im Blick haben. Deswegen laufen wir hauptsächlich rückwärts“, erklärt sie. Das muss geübt sein. Auch auf unebenen Spielfeldern darf sie nicht hinfallen. „Füße heben ist das A und O.“

Doch Alina Kohn spielt nicht nur Football. Nebenbei trainiert sie noch zweimal die Woche Handball beim SG Kiel Nord und Lauftraining kommt auch noch dazu. „Sport mache ich fast jeden Tag“, erzählt die Geowissenschaftlerin, die zudem für die Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung arbeitet. „Ich mache die bodenkundliche Baubegleitung bei der Fehmarnsundbrücke“, erklärt sie.

Weltmeisterschaft: Israel setzt strenge Corona-Regeln durch

Für die Weltmeisterschaft hat sie sich schon Urlaub genommen. Über vier Tage werden die besten Flagmannschaften der Welt um den Titel kämpfen. Alina Kohns Ziel ist es erst einmal, das Viertelfinale zu überstehen. Dann wäre nämlich das Ticket zu den World Games 2022 in den USA gelöst – Alina Kohns nächstes sportliches Ziel.