Kiel

Grelles Flutlicht leuchtet am Freitagabend die Moorteichwiesen aus. Der Boden ist matschig, auch wenn es die letzten Tage kaum noch geregnet hat. Während auf der einen Seite die U19-Footballer sich auf ihr letztes Spiel in der Saison vorbereiten, sind die Kiel Baltic Flag Hurricanes schon in Partylaune.

Grund dazu haben sie. Mit 18:13 (0:0/6:6/12:0/0:7) hatten sie den DFFL-Bowl gegen Dresden gewonnen und sich damit erstmals zum Deutschen Meister gekrönt. „Das war bis zum Schluss ein spannendes Spiel“, blickt Trainer Oliver Riemer zurück. „Das war tierisch hart“, fügt Fynn Kinder (28) hinzu.

Crazy dress day: Bunt verkleidet feiern Kieler ihren Sieg

Stolz tragen einige Spieler beim letzten Training des Jahres ihre Medaille um den Hals. Es ist allerdings kein normales Training. Es ist „crazy dress day“. Die Spieler haben sich bunt verkleidet. Schrille Anzüge, Männer in Leggins und Perücken mit langen Haaren oder Kostüme als Ketchup- oder Majoflasche – je bunter, desto besser. „Das ist Tradition bei uns, dass alle Sportler beim letzten Training in der Saison verkleidet sind“, erklärt Spieltrainerin Mara Steiner.

Gespielt wird auch verkleidet. Vier Mannschaften auf zwei kleinen Feldern. Markiert sind sie mit bunten Plastikhüten. „Down – Set – Hut“ ruft Fynn Kinder. Im Moment ist er der Quaterback, der Spielanführer. Teamkollege Stefan Fromm snappt Fynn Kinder den Football zu, der fängt ihn und wirft ihn direkt weiter zu Daniel Wendling. Der will mit dem Ball in der Hand in Richtung Endzone laufen. Doch er ist zu langsam. Ein gegnerischer Spieler greift sich seine Flagge. Der Spielzug ist beendet.

Flagfootball: Flagge ziehen statt Tackeln

Flagfootball wird im Gegensatz zum American Football ohne Tackeln gespielt. „Die Fahne zu greifen, ersetzt den Tackle“, erklärt Head Coach Oliver Riemer. Der Vorteil: Das Verletzungsrisiko ist geringer. Beim Flagfootball gibt es nur wenig Körperkontakt. Auch wenn jemand den Ball nicht richtig gefangen hat und er auf den Boden fällt, dürfen sich im Gegensatz zum American Football die anderen Spieler nicht darauf werfen. „Fällt der Ball auf den Boden, ist der Spielzug beendet“, erklärt Riemer. Das sei aber auch schon der einzige wirkliche Unterschied zum American Football. „Die Regeln sind praktisch identisch.“

Zweimal die Wochen treffen sich die Sportler für zwei Stunden. Dann werden vor allem unterschiedliche Spielzüge geübt. Frauen und Männer spielen gemeinsam in einer Mannschaft. Die Altersspanne reicht von 15 bis 48 Jahren.

Für die Flagfootballer sind die Trainings in der Woche aber mehr als nur Sport. „Wir sind eine große Familie“, sagt der Trainer. Das bestätigt Fynn Kinder. „Das Harmoniegefühl in der Mannschaft ist riesig“, lobt er. „Auch wenn man schlecht gelaunt beim Training ankommt, verlässt man es immer gut gelaunt. Man kann mit jedem über alles reden.“

Seit sieben Jahren spielt er schon Flagfootball. Vorher hatte er viel Fußball gespielt, aber das machten seine Knie irgendwann nicht mehr mit. Er wechselte zum Flagfootball. Im Finale des DFFL-Bowl wurde Fynn Kinder als Running Back eingesetzt und musste einen der besten Spieler der gegnerischen Mannschaft bloggen. „Der wiegt 55 Kilogramm mehr als ich. Das war gar nicht so einfach.“

Kreuzbandriss: Quaterback Bennit Sieg fällt erst mal aus

Die Quaterback-Funktion beim Bowl übernahm Bennit Sieg. Er hat noch etwas mehr Erfahrung. „Ich spiele schon seit elf oder zwölf Jahren“, sagt er. Dadurch habe er mittlerweile einen guten Überblick über das Spiel und kann seine Teamkollegen anleiten. Allerdings ging das Spiel für ihn persönlich nicht gut aus. Er riss sich das Kreuzband im letzten Spielzug. Sieben bis neun Monate muss er nun aussetzen. „Vielleicht kann ich in der Mitte der kommenden Saison wieder ein wenig einsteigen“, hofft er.

Unterstützen will er die Mannschaft in der kommenden Saison aber auf jeden Fall vom Spielfeldrand. Schließlich haben sie jetzt eine große Aufgabe: Die Titelverteidigung.