Düsseldorf

In einer wahren Hitzeschlacht auf der Sportanlage des VfL Benrath gerieten die Canes zunächst mit 0:10 in Rückstand, ehe sie Fahrt aufnahmen. Im zweiten Viertel drehten die Gäste das Spiel durch Touchdowns von Markell Castle und Jake Purichia zur 13:10-Pausenführung. Im dritten Abschnitt legten sie per 47-Yard-Pass von Purichia auf Aaron Bruning einen Touchdown nach, Düsseldorf kam nicht mehr auf die Anzeigetafel.

Düsseldorf warf sich in den Kampf, doch Defensive Back Victor Ferrier mit seiner ersten Interception für die Canes und Defensive Lineman Simon Wilken per Quarterback Sack in der letzten Spielminute sicherten den wichtigen Auswärtssieg.

Canes vor vierwöchiger Sommerpause

Mit fünf Punkten Vorsprung und dem gewonnenen direkten Vergleich ist der Abstand auf die Düsseldorfer nun relativ beruhigend. Die Panther müssten in der GFL-Staffel Nord drei ihrer verbleibenden fünf Partien gewinnen, um noch an den Kielern vorbeizuziehen.

Bis zur nächsten Partie haben die Baltic Hurricanes nun vier Wochen Pause: Am 27. Juli (Kickoff 16 Uhr) sind die Kieler bei den Hildesheim Invaders zu Gast.