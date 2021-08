Kiel

Keine zwei Minuten brauchten die Gäste aus Dresden, die bislang erst eine Niederlage einstecken mussten, bis sie zum ersten Mal jubeln konnten. Quarterback Kyle Carta-Samuels fand Robin Wilzeck und hatte die Kieler Defensive damit auf dem falschen Fuß erwischt: Der Passempfänger sprintete von der eigenen 30-Yard-Line übers ganze Feld in die Kieler Endzone.

Die Hurricanes waren noch nicht auf Betriebstemperatur, ihr erster Drive endete mit einem abgefangenen Pass. Immerhin die Defense war nun erwacht und erzwang den Turnover on Downs. Im Angriff, den auf Kieler Seite Quarterback Joe Germinerio zunächst gemeinsam mit Runningback Fritjof Richter dominierte, kämpften die Wirbelstürme mit der Nieselregen-Nässe: Immer wieder flutschte ihnen der Ball aus den Fingern. Nicht aber Arvid Lippels, als er im zweiten Quarter von Germinerio in der Endzone bedient wurde und so den zwischenzeitlichen 7:7-Ausgleich ermöglichte.

Dresden kontert nach Ausgleich

Sofort fingen sich die Kieler aber wieder einen Konter durch Zusammenarbeit von Carta-Samuels und Wilzeck. Anschließend legten die Gäste mit druckvollem Laufspiel, vor allem über den frisch verpflichteten britischen Runningback Devwah Whaley.

Er brachte die Monarchs stets so weit übers Feld, dass die Endzone in Passweite kam - was Darrell Stewart und Radim Kalous zu nutzen wussten. Überraschend war der 7:28-Rückstand der Kieler zur Pause nicht – allerdings ein Dämpfer bei der White-Out-Party zum letzten Saisonspiel, die angesichts der nötigen Regenkleidung bei den 475 Zuschauerinnen und Zuschauern auch recht bunt geriet.

Bester Kieler im Angriff war einmal mehr Joe Germinerio. Der US-Quarterback nahm oft selbst den Laufweg auf sich, verkürzte auf 13:28. Der Extrapunkt blieb den Kielern durch einen geblockten Kick verwehrt.

Verletzter Carr fehlte im Angriff

Die Kieler Vorstöße blieben aber Strohfeuer. Auch als Tim Maas Runningback Whaley weit zurückdrängte, gelang es den Monarchs, in Ballbesitz zu bleiben und durch Anthony Brooks auf 35:13 zu erhöhen. Nun bröckelte die Gegenwehr der Canes, denen im zweiten Durchgang mit Weston Carr ein wichtiger Aktivposten im Spiel fehlte. Der Wide Receiver musste mit Oberschenkelproblemen behandelt werden.

Headcoach Timo Zorn nutzte das letzte Viertel, um seiner jungen Garde um Backup-Quarterback Henrik Wolk Spielpraxis zu geben. Auch wenn das Kieler Spiel einmal mehr von Fehlern geprägt war, zog Zorn abschließend ein positives Saison-Fazit: „Am Ende des Tages können wir zufrieden sein. Wir hatten eine unglaublich junge Mannschaft. Viele Spieler haben einen unglaublichen Entwicklungsschub gemacht. Im neuen Jahr werden wir wieder angreifen und durchstarten.“

Leistungsträger lassen Zukunft offen

In welcher Besetzung das geschieht, ist noch völlig offen. „Das ist noch zu früh, die Gespräche stehen noch aus“, sagte Zorn, der mit den diesjährigen internationalen Verstärkungen „sehr zufrieden“ war. Allen voran die US-Amerikaner Germinerio und Carr erwiesen sich als Glücksgriffe, erspielten ebenso wie Abwehrchef Darin Hungerford in seinem zweiten Jahr an der Förde phasenweise Top-Werte in der Liga.

Dass die Kieler auch 2022 auf dieses Trio setzen können, scheint jedoch fraglich. „Ich muss darüber noch nachdenken“, sagte Germinerio am Sonnabend nach dem Spiel. „Aber ich freue mich, in Europa zu sein. Ich werde über alles nachdenken, aber es ist noch zu früh für eine Entscheidung.“

Kiel Baltic Hurricanes - Dresden Monarchs 19:49 (0:7/6:21/7:14/6:7) 1. Quarter 0:7 Wilzeck, 77-Yard Pass Carta-Samuels. PAT Finke 2. Quarter 7:7 Lippels, 39-Yard Pass Germinerio. PAT Precht 7:14 Wilzeck, 36-Yard Pass Carta-Samuels. PAT Finke 7:21 Stewart Jr., 25-Yard Pass Carta-Samuels. PAT Finke 7:28 Kalous, 11-Yard Pass Carta-Samuels. PAT Finke 3. Quarter 13:28 Germinerio, 21-Yard Lauf. PAT geblockt 13:35 Stewart Jr., 5-Yard Pass Carta-Samuels. PAT Florian Finke 13:42 Gacek, 20-Yard Fumble Return. PAT Finke 4. Quarter 19:42 Donovan, 3-Yard Pass Wolk. PAT failed 19:49 Schallo, 14-Yard Pass Seidel. PAT Finke

Publikumsliebling Hungerford machte kein Hehl daraus, dass er auf noch mehr Erfolge gehofft hatte. „Die Saison ist nicht ganz so verlaufen wie wir es uns vorgestellt haben“, sagte er. „Aber Mitte der Saison hatten wir uns gefunden und phasenweise gezeigt, was wir können. Und wir haben immer gekämpft – mehr kann man manchmal nicht erwarten. Ich werde die Jungs vermissen.“

Ob das bedeute, dass dies seine letzte Saison in Kiel gewesen sei? Mit dem typischen breiten Hungerford-Strahlen sagt er: „Alles ist möglich. Es gibt viel zu besprechen. Aber ich werde immer offen dafür sein, wieder nach Kiel zu kommen.“