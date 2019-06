Kiel

Zur Halbzeitpause waren die Kiel Baltic Hurricanes noch dran. Zwar war ihnen bis dahin nur ein Fieldgoal zum 3:7 gelungen, doch Berlin war in Reichweite. "Wir sind mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen,

konnten den Ball bewegen, jedoch die Drives nicht mit Punkten abschließen", sagte Canes-Head-Coach Timo Zorn später.

Bereits ihren ersten Drive mussten die Kieler mit einem Punt beenden. Doch kurz darauf konnte CJ Davis einen Fumble der Rebels erobern und in die Endzone tragen. Der Touchdown galt wegen eines unabsichtlichen Abpfeifens jedoch nicht.

Stattdessen arbeiteten sich die Rebels nach einem Turnover on Downs über den Platz und erzielten ihren ersten Touchdown. Bei ihrem zweiten Punt eroberten die Hurricanes das Angriffsrecht direkt wieder zurück, als der Berliner Returner den Ball nicht sichern konnte. Mit einem 22-Yard Fieldgoal durch Benedikt Englmann verkürzten die Canes auf 3:7.

Geblockte Punts gaben den Ausschlag

Im dritten Viertel allerdings kippte das Spiel zu Gunsten der Rebels. Mit einem langen Touchdown-Pass des neuen Quarterbacks Kurt Palandech auf TJ Esekielu und einem Fumble Recovery nach geblocktem Punt zogen die Berliner auf 26:6 davon. "Die geblockten Punts haben am Ende den Ausschlag gegeben", analysierte Zorn. Ein weiterer Touchdown nach geblocktem Punt für die Rebels besiegelte nach einem Touchdown durch CJ Davis für Kiel den Endstand von 33:13 für die Gastgeber, die damit nach drei Niederlagen den ersten Sieg

einfahren konnten.

Auf die Canes wartet bereits am kommenden Sonnabend die nächste Auswärts-Hürde. Dann geht es nach Köln zu den Cologne Crocodiles. Nach der 28:48-Niederlage am 1. Juni im Heimspiel gegen Köln haben die Kieler mit den Crocodiles noch eine Rechnung offen. Die Domstädter besiegten am Sonnabend Aufsteiger Düsseldorf mit 44:21 und kletterten auf Rang fünf in der Tabelle.

Die Statistik

Berlin Rebels - Kiel Baltic Hurricanes 33:13 (7:0/0:3/19:3/7:7)

1. Quarter:

7:0 Robinson, 4-Yard Lauf. PAT Herrmann

2. Quarter:

7:3 Englmann, 22-Yard Fieldgoal

3. Quarter

14:3 Palandech, 5-Yard Lauf. PAT Herrmann

14:6 Englmann, 22-Yard Fieldgoal

20:6 Esekielu, 55-Yard Pass Palandech. PAT failed

26:6 Morant, Fumble Recovery nach geblocktem Punt. PAT failed

4. Quarter

26:13 Davis, 20-Yard Pass Purichia. PAT Englmann

33:13 Jaroszewski, Fumble Return nach geblocktem Punt. PAT Herrmann

Von KN-online