Kiel

Das teilten die Kiel Baltic Hurricanes dem American Football Verband Deutschland mit. Am Freitag, 24. Juli 2020, läuft die Frist ab, bis zu der die Teams der ersten Football-Liga sich für oder gegen eine Teilnahme an der Saison 2020 entscheiden konnten - so ein Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen überhaupt zustande kommt. Nach Plänen des Verbandes soll ab September in der GFL der Football fliegen.

Die Kieler aber greifen zur Exit-Option, die das Aussetzen einer Saison ohne Lizenzverlust möglich machen soll.

Peter : "Nicht leistbare Herausforderungen"

„Vor dem Hintergrund der andauernden Pandemie und den damit verbundenen Verordnungen zu Hygieneauflagen, Abstandsregelungen und Begrenzung der Zuschauerzahl stellt ein etwaiger Spielbetrieb in diesem Jahr nicht bewertbare wirtschaftliche Risiken und nicht leistbare organisatorische Herausforderungen für den ASC Kiel dar“, sagt Vereinsvorstand Gunnar Peter.

Die Canes trainieren derzeit in Kleingruppen, hatten aber schon vor Wochen entschieden, ihren Fokus auf die Spielzeit 2021 zu richten. "Der Schutz der Gesundheit der am Spiel- und Trainingsbetrieb beteiligten Personen liegt in unserer Verantwortung – ebenso wie der Schutz des Vereins an sich. Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht und wir alle verzichten nur sehr ungern auf Football in Kiel. Doch mit Hinblick auf die Saison 2021, welche für alle Vereine weitere große Herausforderungen bereithalten wird, sind wir davon überzeugt, durch diesen Schritt wertvolle Zeit für eine intensive Planung und Vorbereitung auf das kommende Jahr gewinnen zu können", so Peter.

Absagen-Hagel erwartet

Der American Football Verband Deutschland will nun die Rückmeldungen der Klubs sichten und spätestens bis zum 31. Juli entscheiden, ob ein Spielbetrieb mit den verbleibenden Mannschaften realisierbar ist. Den Signalen aus der Football-Szene der vergangenen Wochen zufolge dürfte es jedoch Absagen hageln.

