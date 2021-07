Kiel

Als die Uhr auf der Moorteichwiese endgültig abgelaufen war, setzte das Schluss-Signal bei den Footballern der Kiel Baltic Hurricanes ungeahnte Kräfte frei. Jubeltraumen bildeten sich, große Männer sprangen wie kleine Kinder über Werbebanden, fielen sich in die Arme. Mittendrin der eher stille Wide Receiver Weston Carr, mit drei Touchdowns der Mann des Kieler Spiels an diesem Nachmittag. „War das der deutsche Meister? Das macht den Sieg noch besser!“, sagte der US-Amerikaner ehrlich überrascht, nachdem er und seine Teamkollegen mit ihrer mit Abstand besten Saisonleistung den Rekordmeister und Champion von 2019, New Yorker Lions aus Braunschweig, bezwungen hatten.

Wie den Kielern, die der Liga-Konkurrenz bisher mit vier deutlichen Niederlagen in ebenso vielen Spielen hinterher gehinkt waren das gemacht hatten? Carr hatte eine klare Antwort: „Ich glaube, jeder einzelne von uns hatte einfach keine Lust mehr auf Niederlagen“, sagte der 23-Jährige. „Und es war das erste Mal vor unseren Fans. Das hat uns elektrisiert. Ich bin wirklich stolz auf diese Mannschaft.“

US-Achse Germinerio/Carr läuft warm

Vor 465 erstmals wieder zugelassenen Fans zeigten die Kieler ein völlig anderes Gesicht als bisher, waren von Beginn an im Angriffsmodus.

Hatten die Canes für ihre ersten drei Touchdowns der Saison drei Spiele gebraucht, schafften sie es gegen den amtierenden Meister bereits in der ersten Hälfte dreimal in die Endzone.

Dabei machten vor allem Carr und Quarterback Joe Germinerio kurzen Prozess mit dem haushohen Favoriten. Erstmals war auch der Quarterback zufrieden mit seiner Leistung. „Ich habe endlich besser gespielt“, sagte Germinerio, der nach der rückkehr von Oliver Beeck in die O-Line auch deutlich geschützter agieren konnte. „Die Jungs haben heute alles gegeben, haben sich wirklich entwickelt. Das brauchte etwas Zeit. Aber wir wussten, wir können es besser. Und heute haben wir es gezeigt“, sagte Germinerio.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Defense rettet den Sieg über die Zeit

Auch auf die Kieler Defense war an diesem Nachmittag Verlass. Zwar sah es zunächst aus, als könnte Braunschweig die Partie noch drehen, als die Lions zum Ende der ersten Hälfte per Field Goal auf 17:20 verkürzen konnten und nach der Pause mit 24:20 in Führung gingen.

„Aber die Jungs haben einfach nicht aufgegeben“, sagte ein stolzer Headcoach Timo Zorn. In Bedrängnis durch drei Gegenspielern gelang Benedikt Englmann sein erster Touchdown der Saison und als die Gäste, mit 31:26 in Führung liegend, den Kieler Punt erzwangen, provozierte die Canes-Verteidigung einen Fumble, den Abwehrchef Darin Hungerford sicherte. Germinerio übernahm die Verantwortung, stürmte selbst in die Endzone und vollendete mit einem Pass auf Englmann trotz Fünf-Yard-Strafe zur Two-Point-Conversion und der 34:31-Führung.

Zwei Minuten blieben Braunschweig, um den Spielstand erneut zu drehen, da wurde Gerrit Höppner zum Helden. Der Defensive Back hechtete in einen Pass von Lions-Quarterback Jake Kennedy und fing ihn ab. Der Rest war eine herunterlaufende Uhr und Jubel in Grün und Orange. „Wir mussten gewinnen. Das ist ganz groß für diese Mannschaft“, freute sich Germinerio und Englmann sagte: „Es ist eine Menge wert, dass wir so in die Pause gehen und dann darauf aufbauen können.“

Nach der Pause wollen die Kieler wieder angreifen

Das nächste Mal sind die Kieler erst am 31. Juli beim Heimspiel gegen die Berlin Rebels gefordert. „Die Pause brauchen wir auch, damit einige angeschlagene Spieler zurückkommen können“, sagt Germinerio. „Und danach legen wir richtig los.“

Die Statistik

1. Quarter

7:0 Carr, 52-Yard Pass Germinerio. PAT Stuhr

13:0 Carr, 40-Yard Pass Germinerio. PAT geblockt

13:7 Edwards, 25-Yard Lauf. PAT eckstadt

2. Quarter

20:7 Carr, 5-Yard Pass Germinerio. PAT Stuhr

20:14 Holtz, 49-Yard Pass Edwards. PAT eckstadt

20:17 Gallus, Fieldgoal

3. Quarter

20:24 Sebeille, 11-Yard Pass Kennedy. PAT Jeckstadt

26:24 Englmann, 11-Yard Pass Germinerio. PAT failed

26:31 Kennedy, 21-Yard Lauf. PAT Jeckstadt

4. Quarter

34:31 Germinerio, 20-Yard Lauf. 2-PC Englmann