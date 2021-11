Kiel

Die Generalprobe ist geglückt. Am Sonnabend führte das 1. Latin Team Kiel in der Holstein-Halle Freunden, Verwandten und ehemaligen Tänzerinnen und Tänzern die Choreographie „No Limit“ vor, mit der es am Sonnabend bei den Deutschen Meisterschaften der Lateinformationen in Bremerhaven antritt. „Die Leistung war super. Die wesentlichen Dinge und Highlights sitzen. Es waren Details, an denen wir am Sonntag noch einmal gefeilt haben“, berichtet Trainer Markus Baumgartner.

1. Latin Team Kiel: Videoanalyse nach der Generalprobe

Sechs Stunden Training standen am nächsten Tag für die zwölf Paare, 24 Tänzerinnen und Tänzer an. In der ersten Stunde wurden die Aufnahmen vom Vortag analysiert – „auf halber Geschwindigkeit, damit wir erkennen, welche Finger an welcher Stelle noch krumm waren“, so Baumgartner. Sechs Minuten dauert die Choreo, die die Tänze Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive umfasst.

Lesen Sie auch So trainiert das 1. Latin Team Kiel für die Bundesliga

1. LTK will in Bremerhaven die Zwischenrunde erreichen

Im vergangenen Jahr hat das LTK den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Erstmals tanzt damit eine Lateinformation aus Schleswig-Holstein in der höchsten Klasse. Als „eine Mischung aus Aufregung, Spannung und Vorfreude“, beschreibt der Trainer die Stimmung im Team vor der Premiere.

Bei der Deutschen Meisterschaft kann die Mannschaft wichtige Punkte für die anschließende Bundesliga-Saison sammeln, die von Januar bis März anschließt. Neun Teams tanzen in der Liga. Am Sonnabend will die Formation aus Kiel zunächst einmal die Vorrunde überstehen und die Zwischenrunde erreichen. Baumgartner: „Wir haben als Verein vor Jahren das große Ziel formuliert, irgendwann in der Bundesliga zu tanzen. Jetzt haben wir es geschafft und wollen uns da auch gut präsentieren.“