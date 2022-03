In der dritten Handballliga der Frauen steht dem TSV Wattenbek ein Wahnsinnsprogramm mit acht Spielen in 21 Tagen bevor. Zum Auftakt trennten sich die Peitschen mit 29:29 (14:16) vom SFN Vechta. Britt Punzius (acht Tore) und Raphaela Steffek (sieben Tore) trafen für Wattenbek am häufigsten.