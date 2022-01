Frauen-Power beim Altersklassen-Tennisturnier in Corona-Zeiten

Kaltenkirchen

In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Nord-Cup im Tennis zu einer Veranstaltung, bei der die Männer beinahe unter sich waren. Dieser Trend wurde diesmal gebrochen. Überraschend große Starterfelder bei den Frauen prägten das Turnier für die Altersklassen 30 und älter, das beim TC an der Schirnau Kaltenkirchen, TC Alsterquelle Henstedt-Ulzburg und SV Henstedt-Ulzburg ausgetragen wurde. Die Damen 50 stellten mit 21 Spielerinnen sogar das größte Starterfeld.

Sabine Mainzinger vom TC Kühlungsborn hatte eine Idee, woraus dieser plötzliche Aufschwung resultierte: „Es gibt in Corona-Zeiten ja sonst nichts anderes. Man kann ja nicht mal wirklich verreisen“, sagte die 54-Jährige. Christin Julia Vogel, Siegerin der Damen 40-Konkurrenz, sieht es genauso: „Die Freizeitmöglichkeiten sind aktuell ja sehr eingeschränkt. Um mal rauszukommen und andere Gesichter zu sehen, ist so ein Turnier genau das Richtige“, sagt die Damen 30-Regionalliga-Spielerin vom TC an der Schirnau. „Für ein bisschen Abwechslung habe ich sogar letzte Woche in Blankenese gespielt“, verriet die Schirnauerin. Dort bremste sie Anja Schüler aus, die im Halbfinale gegen Vogel gewann.

Schirnauerin Vogel gewinnt Ü40-Wettbewerb

Beim Nord-Cup war die 48-jährige Möllnerin Schüler, momentan die beste Spielerin in Vogels Altersklasse in Norddeutschland, nicht am Start. „Endlich ist der Finalausgang einmal offen“, freute sich Christin Julia Vogel. Mit 7:5 und 6:0 schlug sie Janine Kühl vom TC GW Neustadt.

Turnierleiter Wolfgang Schildknecht und Oberschiedsrichter Wilfried Harms taten alles dafür, die Omikron-Ansteckungsgefahr so weit es ging zu minimieren. Abgesehen vom natürlichen Abstand auf dem Tennisplatz wurde unter 2G-Plus-Regeln gespielt. Aber so ganz blieb die 21. Auflage des Turniers nicht von der Pandemie verschont. Es gab 125 Meldungen, 117 Aktive traten an. „Wir hatten ein paar Spieler, die zwar negativ getestet waren, in deren Familien oder Schulklassen ihrer Kinder aber Corona-Fälle aufgetaucht sind. Diese Spielerinnen und Spieler zeigten großes Verantwortungsgefühl und verzichteten auf einen Start“, lobte Schildknecht, der beim Nord-Cup so manche organisatorische Klippe umschiffte.

Nord-Cup 2022 Endspiele – Damen 30: Vivian Heinzeroth (TC Rot-Weiß Wahlstedt) - Katharina Rusch (TuS Hamburg) 6:3, 6:3; Herren 30: Lasse Raben (Suchsdorfer SV) - Felix Krüger (Niendorfer TSV) 6:0, 6:1; Damen 40: Christin Julia Vogel (TC an der Schirnau) – Janine Kühl (TC GW Neustadt) 7:5, 6:0; Herren 40: Ingmar Deneke (TC Alsterquelle) – Daniel Stephan (Niendorfer TSV) 6:1, 6:2; Herren 45: Timo Kollesch (Heikendorfer TC) – Dirk Langeloh (SpVgg Este 06/70) 6:2, 6:3; Damen 50: Anke Haupt (Schwartauer TV) – Tanja Oldenburg (TuS Hartenholm) 7:6, 6:3; Herren 50: Sven Scharmbeck (THC von Horn und Hamm) – Niels Godt (TC Bredstedt) 3:6, 6:1, 10:3; Herren 55: Andreas Wilke (TC Siek) – Arne Ohlsen (MTV Leck) 7:6, 2:0 Aufgabe; Herren 60: Dirk Friedrichsen (TSV RW Niebüll) – Jörg Teepe (Uhlenhorster HC) 7:6, 6:1; Herren 65: Hans-Stephan Schandrach (TC Barsbüttel) – Diedrich Voss (TG Barmstedt) 6:1, 6:1; Herren 70: Milan Milovanovic (Ober-Mörler TC) – Volker Stender (Schenefelder TC) 6:1, 6:2.

Turnierleiter Schildknecht umschiffte alle Probleme

„Ich wurde erst im Dezember gefragt, ob ich das Turnier organisieren könne“, erklärte Schildknecht. Die parallel stattfindenden Hallen-Tennismeisterschaften der Damen und Herren von Hamburg und Schleswig-Holstein banden viele Kräfte im Verband. „Außerdem waren zu diesem Zeitpunkt viele Zeiten in unseren Turnierhallen bereits anderweitig belegt. So entstand leider ein sehr zerstückelter Spielplan.“

Im Nebenrunden-Halbfinale der Altersklasse 70 trafen Fritz Lorenzen und Karl-Heinz Haarke aufeinander. „Wir spielen beide für den TC Alsterquelle. Karl-Heinz kommt aus Hamburg, ich aus Hartenholm. Heute spielen wir quasi auf halber Strecke in Kaltenkirchen“, erzählte Lorenzen schmunzelnd, der das Match gewann. Später entschied der 77-Jährige auch das Endspiel für sich. Damit konnte sich der TC Alsterquelle über zwei Sieger freuen. Denn Ingmar Denecke gewann in der Altersklasse 40 das Finale mit 6:1, 6:2 gegen Daniel Stephan vom Niendorfer TSV.

Ihren ersten Titelgewinn beim Nord-Cup feierte Vivian Heinzeroth vom TC Rot-Weiß Wahlstedt. „Ich durfte vorher ja auch nicht mitspielen, weil ich zu jung war“, sagt die 31-Jährige lachend. 2021 war die Veranstaltung aufgrund der Pandemie abgesagt worden. So bekam der Blondschopf aus Wahlstedt erst mit Verspätung die Chance auf einen Nordcup-Titel – und griff mit 6:3, 6:3 gegen die Hamburgerin Katharina Rusch entschlossen zu.

Von Thomas Maibom