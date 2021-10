Henstedt-Ulzburg

Den Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg winkt am Sonntag ein historischer Coup. Das Zweitliga-Team von Trainer Christian Jürss gastiert ab 12 Uhr bei den Sportfreunden Siegen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Gewinnt der Tabellenzwölfte beim Regionalliga-Neunten, dann stünde er im Viertelfinale. So weit war noch nie ein Frauenteam aus Schleswig-Holstein im nationalen Pokalwettbewerb vorgedrungen.

SVHU zog ein Glückslos

Das Team von Christian Jürss erhielt mit den Sportfreunden Siegen ein vergleichsweise leichtes Los für die Achtelfinalpartie. Alle zwölf Bundesligisten, wie zum Beispiel die beiden Top-Teams des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg, waren noch mit im Topf. Stattdessen loste die ehemalige Nationalspielerin Julia Simic dem Jürss-Team einen von drei verbliebenen Drittligisten zu – Losglück nennt man das wohl.

Große Siegener Fußballzeiten sind längst vorbei

Die große Frauenfußballzeit in Siegen ist lange vorbei. Zwischen 1986 und 1996 holte der Vorgängerverein TSV Siegen sechs Meisterschaften und fünf Pokaltitel. Spielerinnen wie Silvia Neid, Martina Voss-Tecklenburg, Doris Fitschen, Silke Rottenberg, die ehemalige Schmalfelderin Frauke Kuhlmann und viele damalige Fußballgrößen schnürten seinerzeit die Fußballschuhe für das Team aus Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile ist der Glanz ermattet, der graue Alltag heißt Regionalliga West. Dort belegen die Sportfreunde Rang neun. Durch Erfolge über den TuS Immendorf (17:0) und FSV Babelsberg 74 (6:0) qualifizierten sich die Siegenerinnen für das Achtelfinale.

Christian Jürss erwartet schwere Aufgabe

Die Spielvereinigung Horsthausen (13:0) und den Rostocker FC (7:0) eliminierten die Jürss-Schützlinge auf ihrem Weg in die Runde der letzten 16 Teams. „Ich sehe keinen Favoriten in dieser Paarung“, sagt Jürss. „Siegen ist in der Relegation zur zweiten Bundesliga mit zwei 0:1-Niederlagen an Elversberg gescheitert. Deshalb sollte man sich hier nicht auf den Klassenunterschied verlassen. Das wird sehr schwierig für uns.“

Jennifer Michel spielt nur noch im Oberliga-Team

Dana Marquardt (beruflich) steht genauso wenig zur Verfügung wie Melena Lux (Erkältung). Gar nicht mehr zum Aufgebot des Zweitligisten zählt Jennifer Michel. Sie will in Zukunft aus privaten Gründen nur noch in der zweiten Mannschaft in der Oberliga spielen.