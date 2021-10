Altenholz

Sie stand einfach nur da und ballte die Fäuste: Ann-Christin Steinhagen hatte soeben erst einen Siebenmeter und dann auch noch den Nachwurf von Oytens Sabine Peek gehalten. Acht Minuten vor dem Schlusspfiff zog die Altenholzer Torfrau dem TV Oyten mit zwei ihrer insgesamt 21 Paraden endgültig den Zahn. Am Ende siegte der TSV Altenholz in der dritten Handballliga der Frauen gegen die Niedersachsen mit 31:24 (15:14).

„Wenn die Abwehr mal schwächelt, muss ich halt da sein. Heute war so ein Tag, der Torhütern Spaß macht“, resümierte Steinhagen mit jener stoischen Ruhe, mit der sie den TV Oyten verzweifeln ließ. Für die Gäste lief es einfach nicht rund. Erst stoppte sie ein Stau auf der A7, weswegen das Spiel 15 Minuten später angepfiffen wurde, dann die 28-jährige Steinhagen.

Wölfinnen fehlte die Aggressivität in der Abwehr

„Dafür steht sie ja zwischen den Pfosten. Spaß beiseite – sie waren bärenstark“, lobte TSVA-Coach Henning Berger seine Matchwinnerin. Es war ein Heimsieg mit langem Anlauf. Nach dem 4:1-Blitzstart (5.) ließen die Altenholzerinnen zunächst jegliche Aggressivität in der Abwehr vermissen. Die Folge: Das Umschaltspiel mit erster und zweiter Welle, die eigentliche TSVA-Stärke, erlahmte. Ohne Abwehr kein Tempo. Lediglich Steinhagen stemmte sich wacker dem Oytener Angriff entgegen, konnte aber trotz einer Vielzahl an Paraden nicht verhindern, dass die Gäste sich zwischenzeitlich auf 7:9 (17.) davonstahlen.

TSV Altenholz – TV Oyten 31:24 (15:14) TSV Altenholz – TV Oyten 31:24 (15:14) TSV Altenholz: Andresen (n. e.), Steinhagen (1.-60. Min./20/1 Paraden) – Ranft 5, J. Bremer 3, Weiß 1, Meenke 2, von Klein, Hansen-Lorenzen (n. e.), Colombet 2, Lyke 7/3, Thielmann 5, Kautz 3, Sievert 1, Kuchel 1, Hintz 1. TV Oyten: Kahler, Hassing – Webner 2, Meyer 1, Franke 3, Woltemade, Stoffel 6, Reinefeld 4, Schengalz, Winkler 2, Hertes 2, Janssens 1, Peek 3, Johannesmann. Schiedsrichter: Steffen Bahr/Julius Buldmann (Plön/Weddingstedt) – Strafminuten: TSVA 6 (Weiß, Lyke, Thielmann), TVO 10 (2x Webner, Woltemade, Janssens, Peek) – Siebenmeter: TSVA 3/3, TVO 0/2 (Franke am Tor vorbei, Steinhagen hält Peek) – Zuschauer: 70 in der Edgar-Meschkat-Halle.

Die 6:0-Abwehr, der der nötige Zugriff fehlte, ersetzte Berger durch eine offensive 3:3-Formation. Doch der Schachzug verpuffte. Rückbesinnung – wieder 6:0-Abwehr (22.). Jetzt verdichteten Helena Thielmann und Laureen Colombet im Innenblock. Es kam Bewegung in die Altenholzer Defensive. Und im Angriff zündete Maria Ranft, die gesundheitlich angeschlagen eigentlich geschont werden sollte, ihren Hammer: 13:13 (27.), 14:13 (28.). Und auch den Siebenmeter, den Nina Lyke zum 15:14-Halbzeitstand verwandelte, holte die 26-jährige Rückraumspielerin heraus.

Maria Ranft kurz vor und kurz nach der Pause treffsicher

Ranft, Ranft, Ranft – hieß es zunächst auch nach der Pause, als sie drei Mal in Folge vollstreckte und dem TSV Altenholz somit eine knappe 18:17-Führung bescherte (35.). „Viel länger konnte ich sie nicht im Spiel lassen“, begründete Berger die Auswechslung seiner Torgarantin. Doch Berger hatte ja noch seinen Joker im Tor stehen. TSVA-Torfrau Steinhagen reihte Parade an Parade, so dass sich die Gastgeberinnen durch zwei Kontertore von Thielmann und Lyke beim 22:18 (43.) erstmalig auf vier Tore absetzen konnten.

Steinhagen vernagelt in der Schlussphase ihr Tor

„Wir haben nichts mehr zu verlieren. Zeigt endlich, dass ihr hier etwas holen wollt“, raunte TVO-Coach Marc Winter seiner Mannschaft während der Auszeit zu (43.). Aber sein Team kam einfach nicht an Ann-Christin Steinhagen im Altenholzer Tor vorbei. Oytens Pia Marie Franke scheiterte ebenso frei (45.) an ihr wie wenig später auch Lena Janssens von Linksaußen und Isabel Schengalz vom Kreis. Als Steinhagen schließlich auch noch Peek mit der Doppelparade abblitzen ließ, nahm der TSVA-Heimsieg klare Konturen an.

„Es ist schön zu wissen, dass wir in der Dritten Liga auch mit einer äußerst durchschnittlichen Leistung siegfähig sind. Diese Punkte nehmen wir gerne. Heute haben Steinhagen und die gute Abwehr nach der Halbzeit gereicht“, bilanzierte Berger.