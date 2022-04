In der Fußball-Oberliga hat Inter Türkspor Kiel sein Auftaktspiel in die Meisterrunde mit 2:3 gegen den Oldenburger SV verloren. Vor 140 Zuschauern feierte Joshua Timm, der eigentlich für Inter III in der Kreisliga kickt, sein Oberligadebüt und traf sogleich.