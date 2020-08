Fußballer enttäuscht: Keine Corona-Lockerungen, keine Testspiele

Kiel

Auf diesen Termin hatten vor allem die Mannschaftssportler von Leck bis Lauenburg seit sieben Wochen mit Spannung gewartet. Immerhin gelten in 14 von 16 Bundesländern ähnliche Regeln für den Sport im Freien, die meist 30 Personen zulassen, das hieße vor allem: Saisonvorbereitung im kompletten Kader statt der erlaubten Zehner-Gruppen und Testspiele Elf gegen Elf mit Schiedsrichter, Trainern und Ersatzspielern.

Doch die Sportler schauen in die Röhre, keine Lockerungen der Pandemie-Vorschriften. Die in Schleswig-Holstein geltenden Erlasse vom 26. Juni bleiben unverändert (siehe MP Daniel Günther im Infokasten unten). Die Zeit bis zum Saisonstart wird knapper. Auf überregionaler Ebene, zum Beispiel der Regionalliga Nord, stehen strengere Erlasse in SH und Hamburg deutlich lockereren Regeln in Mecklenburg-Vorpommern gegenüber. Kann man da von gleichen Bedingungen in der Saisonvorbereitung reden? In der Sportszene stößt das Regierungsvorgehen auf Verständnis und Ablehnung gleichermaßen, die Kieler Nachrichten haben sich unter Fußballern umgehört.

Karsten Tolle, Pressesprecher des SH-Fußballverbandes: „Wir waren immer vorsichtig optimistisch, dass ab dem 10. August Lockerungen im Spiel- und Trainingsbetrieb möglich sind. Wir bedauern sehr, dass dem nicht so ist. Im Interesse unserer Vereine wird der SHFV mit der Politik nochmals Gespräche über maßvolle Lockerungen suchen. Gerade die Fußballer haben gezeigt, dass sie Hygienekonzepte sehr akribisch umgesetzt haben. Über allem steht jedoch das Interesse, die Corona-Pandemie bestmöglich einzudämmen.

Karim Youssef, Trainer des Verbandsligisten Probsteier SG: „Ich habe diese Entscheidung des SHFV so erwartet. Ob diese richtig oder falsch ist, kann und will ich nicht beurteilen. Fakt ist, dass sie nun so getroffen wurde, und dies muss und sollte man so akzeptieren. Fakt ist auch, dass Gesundheit und Sicherheit nun mal wichtiger sind als alles andere.“

Mefail Sengül, Trainer beim TSV Lütjenburg: „Für die jetzige Entscheidung habe ich überhaupt kein Verständnis. Überall steigen hunderte Menschen in irgendwelche Flugzeuge und gleichzeitig dürfen sich 22 Fußballer nicht zu einem Testspiel treffen. Das ist total absurd. Wir hatten im Hinblick auf unser Pokalspiel schon Testspiele eingeplant, die wir nun wieder canceln müssen.

Thilo Becker, Cheftrainer des Landesligisten SV Tungendorf: Wir nehmen es so hin, wie es kommt. Gegen politische Vorgaben kann man auf die Straße gehen, aber ändern können wir sie nicht. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen es auf den Saisonstart hat, ob es dann tatsächlich im September auch losgeht. Die Frage ist natürlich auch, welche Auswirkung es auf den Trainingsbetrieb hat. Letztendlich verstehe ich aber gewisse Zusammenhänge einfach nicht. Private Veranstaltungen bis zu einer gewissen Personenanzahl dürfen abgehalten werden, Testspiele nicht – und die Leute und Urlauber liegen dicht gedrängt bei uns am Strand.“

Pascal Diouri vom Suchsdorfer SV verfasste eine Mail an den SHFV: „Die neuesten Nachrichten der Landesregierung sind wenig erbauend, und auch der SHFV ist nun gefordert, den Vereinen aus Schleswig-Holstein zu helfen. Viele Vereine aus dem nördlichen oder dem südlichen Teil unseres Bundeslandes fahren aktuell für ein Testspiel nach Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Dänemark. Hier gilt es, die geltenden Regeln so weit an die Nachbarbundesländer anzugleichen, dass ein regulierter Testspielbetrieb möglich und der bestehende Testspieltourismus unterbunden wird. Die aktuellen Fallzahlen sind teilweise ein Zehntel der Zahlen im Vergleich zu anderen Bundesländern. Eine Lockerung wäre also vertretbar und hilfreich. Mir ist bewusst, dass der SHFV solche Entscheidungen nicht allein treffen kann. Allerdings kann ich im Namen vieler Trainer sagen, dass der wichtige Föderalismus mit solchen Regelungen unverständlich wird und zu einer großen Unzufriedenheit beiträgt."

Mark Hungerecker, Trainer SVE Comet Kiel: „Bis dato wurde in meinen Augen vieles richtig gemacht, aber so langsam kann ich diese Entscheidung nicht verstehen. Die Strände sind voll, die Hotels sind ausgebucht, aber der Fußball wird verboten. Es steht für mich in keinem Verhältnis mehr. Mannschaften aus Schleswig-Holstein fahren ’rüber nach Mecklenburg-Vorpommern, bestreiten dort Testspiele. Es ist für uns alle eine schwierige Situation jetzt in der Vorbereitung. Die Enttäuschung ist dementsprechend sehr groß.“

Fabian Doege, Chefcoach TuS Nortorf: „Dass es so kommen könnte, war allen klar. Gehofft haben wir natürlich anderes. Es ist ärgerlich und eventuell auch nicht absolut nachvollziehbar, gerade mit Blick über den sportlichen Tellerrand hinaus, was, wo möglich ist. Ich warte mit meinem Orga-Team auf eine offizielle Aussage vom SHFV, mit konkreten Zeiträumen, oder auch nicht. Daraufhin passen wir unsere Planung an und bleiben entspannt, ändern können wir’s eh nicht.“

Manuel Plähn, Trainer Siebenbäumen (bei Sportbuzzer): „In Risikogebiete darf geflogen werden, und man darf dicht an dicht am Strand liegen. Aber Fußball ist verboten. Soll mir jemand die Verhältnisse erklären: Weil der Tourismus Geld bringt, wird es dort umgangen und der Fußball als Bauernopfer genutzt?“

Kevin Wölk, Kapitän des Oberligisten Oldenburger SV (gegenüber Sportbuzzer): „Für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und ohne jegliche Grundlage. Der Leistungs- und Breitensport aller Vereine wird hier weiterhin mit Füßen getreten, während der Tourismus in unserem Bundesland weiter florieren darf?! Ist es Sinn der Sache, dass diverse Vereine nun nach MV oder Niedersachsen reisen um dort Spiele auszutragen? Man muss doch nur mal am Wochenende an die Strände fahren, gerne auch spät am Abend, oder mal durch die Straßen gehen, da finden diverse Partys ohne jegliche Regeln statt, aber der Sport – und da rede ich nicht nur über Fußball – soll da komplett still stehen? ... Wie viele Fälle gab es denn bereits, seitdem der Sport im Trainingsbetrieb wieder aufgenommen wurde? Wahrscheinlich ist die Zahl 0. Aber es gibt keinerlei Lockerungen, Respekt an die Politik, die damit den Leistungs- sowie Breitensport in unserem Bundesland komplett zerstört!"

So sieht es in den anderen Ländern aus

Mit Ausnahme von Hamburg und Schleswig-Holstein haben alle anderen Bundesländer für Sport im Freien ähnlich lautende Bestimmungen wie sie in Niedersachsen seit Mitte Juli gelten, da heißt es: „Die Sportausübung mit Kontakt ist zulässig, wenn sie in Gruppen von nicht mehr als 30 Personen erfolgt. Zu dieser Gruppe gehören die Sporttreibenden, die bei ihrer Sportausübung den Abstand von ansonsten zwei Metern unterschreiten.

Bei einer Mannschaftssportart wie beispielsweise dem Fußball bedeutet das, dass sie „11 gegen 11“ spielen können. Hinzu kommen zur 30er Gruppe je drei Auswechselspieler sowie der Schiedsrichter. Trainer, Betreuer und sonstige Personen, die nicht sportlich aktiv sind und sich permanent außerhalb des Spielfeldes befinden, müssen den Abstand von mind. 1,5 Metern einhalten. Diese zählen nicht zu den 30 Personen. Können diese Voraussetzungen eingehalten werden, steht Spielen – auch Wettkämpfen – gegen andere Mannschaften nichts entgegen.

