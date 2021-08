Kiel

Am Freitag um 17.30 Uhr ist Abfahrt für die Canes. Nach zuletzt zwei Heimsiegen, dazwischen vier Wochen Sommerpause, geht es für die Kieler in der German Football League erstmals wieder in die Fremde. Nach einer Übernachtung in Berlin fährt die Mannschaft am Sonnabend weiter bis Dresden. Es ist die längste Auswärtstour der Saison – und die führt zum Tabellenführer, dem Team mit der besten Offense der Nord-Staffel, den Dresden Monarchs.

„Emotionales hoch“ soll auch Dresden überstehen

Die Stimmung in der Trainingswoche in Kiel war exzellent. „Uns ist es gegen Berlin gelungen, das emotionale Hoch aus dem Braunschweig-Spiel vor der Pause weiterzufahren“, sagt Canes-Headcoach Timo Zorn. Dieses „emotionale Hoch“ soll am besten auch die 550 Kilometer lange Reise nach Dresden überstehen. Eine schwere Aufgabe. Das weiß Zorn.

„Dresden ist ein Team, das personell keine Schwachstellen hat. Sie sind auf allen Positionen gut besetzt“, sagt der Headcoach über den Gegner, der sich in dieser Woche noch einmal verstärkt hat. Mit dem 27-jährigen Anthony Brooks (zuletzt Frankfurt Universe) steht ein weiterer Wide Receiver im Kader. Genau hier macht Zorn die größte Stärke der Monarchs aus. „Sie sind unglaublich explosiv auf der Receiver-Position, über ihr Passspiel zu jedem Zeitpunkt in der Lage, zu scoren.“

Timo Zorn: „Können sie nicht ein ganzes Spiel ausschalten“

210 Punkte machten die Dresdner in dieser Spielzeit – die meisten in der Nord-Staffel. Die Canes sind vor der Angriffsmaschine gewarnt. „Wir wissen, dass wir sie nicht ein ganzes Spiel ausschalten können. Wir müssen sie verlangsamen.“ Der Plan: Looks kreieren, die die Gegner von den Canes noch nicht kennen, um Druck auf den Quarterback auszuüben, seine Passgenauigkeit zu verschlechtern. Wie Zorn sagt: „Ihn zwingen, den Ball dieses eine Sekündchen länger festzuhalten.“

Während die Canes bereits vergangene Woche mit dem Sieg gegen Berlin aus der Sommerpause zurückkehrten, steigt Dresden erst am Sonnabend nach vierwöchiger Pause wieder ein. Erholt und mit breitem Kader. Die Kieler plagen indes personelle Probleme. Vor allem in der Defensive drückt der Schuh, weil die beiden Starting-Cornerbacks Philip Stur und Jan Köpke weiterhin fehlen. „Das ist gerade gegen ein so passstarkes Team wie Dresden eine erhebliche Schwächung“, sagt Zorn vor dem Spiel. Der Kickoff im Heinz-Steyer-Stadion erfolgt um 15 Uhr.