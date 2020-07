Kiel

Alle 32 Vereine der GFL und der Zweiten Liga (GFL 2) haben den Änderungen im Lizenzstatut zugestimmt, alle strittigen Haftungsfragen, die zuletzt für Verzögerungen in den Gesprächen mit dem American Football Verband Deutschland (AFVD) gesorgt hatten, wurden aus der Welt geräumt.

Exit-Frist bis zum 24. Juli

Damit ist die Teilnahme an der Spielzeit im Herbst dieses Jahres freiwillig. Den Klubs entstehen keine Nachteile bei der Lizenzierung im kommenden Jahr. Gespielt werden soll allerdings nur dann, wenn das Infektionsgeschehen und die damit verbundenen behördlichen Auflagen es erlauben und ein Mannschaftstraining im August möglich ist, um eine angemessene Vorbereitung zu gewährleisten. Bis zum 24. Juli müssen sich die Vereine für oder gegen das Ziehen der vereinbarten Exit-Option entscheiden.

Anzeige

Peter : "Werden uns höchstwahrscheinlich gegen einen Start entscheiden"

Für Gunnar Peter, Vorsitzender des American Sports Clubs Kiel – Heimat der Kiel Baltic Hurricanes –, bleiben viele Fragezeichen. „Wir werden die Situation noch einmal genau durchdenken, uns aber höchstwahrscheinlich gegen einen Start im September entscheiden.“ Besonders die Kurzfristigkeit sei für Peter ausschlaggebend: „Wir fangen jetzt bei null wieder an. Ich fürchte, dass die Zeit nicht reichen wird.“ Ein Problem stellen zudem die außereuropäischen Spieler dar. Mit Defense-Chef Darin Hungerford, Receiver Markell Castle und dem designierten Quarterback Joe Germinerio sind die Hurricanes auf drei Schlüsselpositionen mit US-Amerikanern besetzt. „Wie soll das gehen, wenn das Einreiseverbot aus den USA bis zum 31. August gilt? Wir brauchen mindestens sechs Wochen Vorlauf“, so Peter.

Weitere KN+ Artikel

Im Schnitt 2000 Fans bei den Canes-Spielen

An der generellen Skepsis im Canes-Lager können auch das 200-Millionen-Euro-Hilfspaket der Bundesregierung für den Sport oder der Stufenplan der Landesregierung bezüglich der Einbeziehung von Zuschauern nichts ändern. Der Stufenplan sieht unter freiem Himmel die mögliche Teilnahme von 1000 Zuschauern ab dem 31. August vor. Im Schnitt besuchen rund 2000 Fans die GFL-Partien der Baltic Hurricanes. Die verfügen im Stadion am Hasseldieksdammer Weg über 1000 Sitzplätze. Bei Berücksichtigung aller Abstands- und Hygieneregeln wäre also bestenfalls ein Betrieb mit 300 bis 400 Zuschauern möglich. Gunnar Peter: „Dann stellen wir lieber die Weichen für 2021.“

Nur sechs Teams wollen am Spielbetrieb teilnehmen

Voraussichtlich wird also nur eine abgespeckte Version der GFL-Saison möglich sein, an der sich nach Informationen aus Football-Kreisen lediglich sechs Klubs – die Dresden Monarchs, Cologne Crocodiles und Potsdam Royals aus der Nord-Staffel sowie die Schwäbisch Hall Unicorns, Marburg Mercenaries und Munich Cowboys aus dem Süden – beteiligen wollen. Absteiger wird es keine geben. Die Meister der GFL 2 können wählen, ob sie für das Ober- oder Unterhaus eine Lizenz beantragen.

Weitere Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.