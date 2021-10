Kiel/ Alkmaar

Mit 85 Kilogramm Gesamtgewicht ließ die Gewichtheberin Silke Lorenz ihre Konkurrenz bei den Europameisterschaften in den Niederlanden hinter sich. In der Altersklasse der über 55-Jährigen und der Gewichtklasse unter 64 Kilogramm gewann die Kielerin die Goldmedaille.

„Ich bin sehr glücklich, dass der Wettbewerb überhaupt live stattgefunden hat“, sagte Silke Lorenz. Es war erst das zweite Mal, dass sie vor Wettkampfrichtern stand. Im vergangenen Jahr wurden die Europameisterschaften virtuell ausgetragen. Silke Lorenz schickte ein Video von ihrem Heben an die Wettkampfrichter. Die Silbermedaille kam per Post.

Jetzt war sie vor Ort in den Niederlanden und stand vor den drei Richtern auf der Bühne. Jeder Schritt, jede Bewegung wurde beobachtet. „Die Leistung direkt auf den Punkt zu bringen, ist noch mal eine ganz andere Herausforderung“, erzählte sie. „Alle gucken einen an, das ist schon sehr aufregend.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denkfehler ließ Gewichtheberin zittern

Drei Versuche hat Silke Lorenz sowohl beim Reißen als auch beim Stoßen. Mit 35 Kilogramm wollte sie beim Reißen starten. Der erste Versuch ging schief. „Ich wusste nicht, warum er ungültig war. Das war eine mentale Herausforderung.“ Doch sie behielt die Nerven. Der zweite Versuch klappte. Beim Stoßen, ihrer Hauptdisziplin, lief gleich alles glatt.

Dass Silke Lorenz Europameisterin wurde, war ihr allerdings trotzdem lange nicht klar. „Ich war fest davon überzeugt, dass ich Zweite bin“, sagte sie. Denn schon beim Aufwärmen hatte Silke Lorenz eine Frau gesehen, die deutlich mehr Kilogramm hob, als sie selbst zu heben in der Lage ist. Was Silke Lorenz nicht bemerkte: Ihre vermeintliche Konkurrentin trat in einer anderen Gewichtsklasse an. Der Denkfehler wurde ihr erst bei der Siegerehrung bewusst. „Ich war einfach völlig fertig mit den Nerven und komplett durcheinander“, gestand sie.

Silke Lorenz: Auch im Urlaub waren ihre Gewichte dabei

Lange hat sie sich auf diesen Moment vorbereitet. Fünf Mal die Woche trainierte sie. „Es gab eigentlich kaum einen Tag, an dem ich nichts gemacht habe.“ Selbst im Urlaub waren ihre Gewichte mit dabei. Dass das am Ende mit dem Erfolg belohnt wurde, macht Silke Lorenz stolz. „Wenn dann die Nationalhymne gespielt wird, ist das ein ganz besonderer Moment. Da hatte ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber das ist wirklich eine große Ehre.“

Und was möchte sie jetzt noch erreichen? „Im nächsten Jahr sind die Weltmeisterschaften in Orlando in Florida. Das wäre eigentlich noch mal schön“, antwortet sie. Doch ob sie dort wirklich startet, weiß sie noch nicht. „Das ist einfach ein ganz schön großer Aufwand und vor allem eine Kostenfrage.“