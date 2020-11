Jana Mönig stemmt seit diesem Jahr Hanteln beim Preetzer TSV in die Luft. Die 27-Jährige tritt in die Fußstapfen ihres Vaters, der seit Jahrzehnten beim PTSV aktiv ist und erst im vergangenen Jahr bei den Masters Deutscher Meister im Gewichtheben wurde. Was treibt Jana Mönig an? Ein Porträt.