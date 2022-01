Im Finale der Handball-EM bewies THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg einmal mehr eiskalte Vollstrecker-Qualitäten. Direkt aus der Corona-Isolation kommend warf er Schweden per Siebenmeter zur ersten Goldmedaille seit 20 Jahren – und seiner ersten mit den Tre Kronor. Hier verrät er, was im historischen Moment in seinem Kopf vor sich ging.