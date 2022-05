Altenhof

Am Freitag müssen die Golferinnen der ersten Damenmannschaft des Golfclub Altenhof früh aus den Federn. Bereits um 7 Uhr brechen Trainer Nils Sallmann und seine Spielerinnen Richtung Berlin auf. Ziel ist der Berliner Golfclub Gatow, wo am Sonntag der erste Spieltag der Zweiten Bundesliga Nord stattfindet. Neben den Gastgeberinnen und den Altenhoferinnen spielen Teams des Berliner GC Stolper Heide, GC Hamburg-Walddörfer sowie des G&CC Seddiner See (südlich von Potsdam) um Pars, Birdies und Eagles.

Was den 53-jährigen Coach und sein Team in der Nordstaffel der Zweiten Liga erwartet, konnte er vor dem ersten Abschlag nicht genau sagen. „Man weiß eigentlich immer erst nach dem ersten Spieltag, wo man steht“, meint der Trainer, der seit 2017 für die Mannschaft verantwortlich ist.

Mit ihm gelang vor fünf Jahren der Aufstieg aus der Regionalliga in die Zweite Liga, in der sich die Altenholferinnen seit dem etablieren konnten. Im Vorjahr landete das Team nach den fünf Spieltagen auf dem dritten Rang. „Der Klassenerhalt und vielleicht etwas mehr ist in dieser Saison unser Ziel“, sagt Sallmann und fügt an: „Ich glaube, wir sind diesmal besser aufgestellt als im Vorjahr.“

Um die Zielvorgabe erfüllen zu können, wurde die Mannschaft auf das Spieljahr 2022 eingestimmt. Zum Beispiel mit einem sechstägigen Trainingslager in Bad Saarow bei Berlin. „Wir haben detailliert an der Technik und am kurzem Spiel gearbeitet“, verrät Nils Sallmann. „Genau das hat uns im vergangenen Jahr für eine bessere Platzierung gefehlt.“ Optimistisch für den Saisonstart stimmt den Trainer auch, dass nicht nur großer Teamgeist unter den Golferinnen herrscht, sondern alle ehrgeizig bei der Sache sind. „Alle wollen sich unbedingt verbessern.“

Nils Sallmann nominiert sechste Spielerin vor Ort

Käpitänin Sophia Ackerhans, Julia Bäumken, Mia Lena Hoffmann, Victoria Hoffmeister und Edna Büll werden die Altenhofer Farben in Berlin auf jeden Fall vertreten. Wer den letzten Platz im GCA-Sextett erhält, wird Nils Sallmann nach den beiden Einspielrunden Freitag und am Sonnabend auf dem Platz des Berliner GC Gatow festlegen. Am Sonntag geht es dann ab 6.30 Uhr mit der ersten Runde im Zählspiel los. Am Nachmittag werden drei sogenannte Vierer gespielt, von denen jedes Team zwei in die Wertung bringen kann.

Die Spielerinnen mit ihren Handicaps des Zweitliga-Teams des GC Altenhof: Julia Bäumken (Handicap: – 4,0), Sophia Ackerhans (-1,2), Mia Lena Hoffmann (-1,2), Victoria Hoffmeister (0,3), Dr. Chris Kobarg (1,4), Edna Büll (3,0), Svenja Mevert (4,9), Anne Jacobsen (5,3) und Emily Krüger (6,8); als Perspektivspielerinnen stehen Anna Specht (9,7) Julia Zenker (10,2) bereitet.

Der Spielplan: 15. Mai beim Berliner GC Gatow, 29. Mai Berliner GC Stolper Heide, 12. Juni G&CC Seddiner See, 17. Juli GC Hamburg-Walddörfer, 31. Juli GC Altenhof.

Alle Ergebnisse sind im Internet unter www.golf.de/deutsche-golf-liga.html nachzulesen. Auf dieser Seite ist auch ein Livescoring abrufbar.