Altenhof

2015 ereignete sich im Golfclub Altenhof etwas, was im Amateurgolf in Deutschland bis heute seinesgleichen sucht. Damals spielten die Altenhofer Damen- und Herrenmannschaft noch in der Bundesliga und absolvierten zeitgleich ihren Heimspieltag. Was bei den Golffans im Land zwischen den Meeren einen wahren Run hervorrief. Rund 2000 Zuschauer verfolgten damals das Geschehen auf dem Meisterschaftskurs an der Eckernförder Bucht. Bis heute stellt diese Zahl einen unerreichten Besucherrekord an einem Bundesliga-Spieltag.

Nicht ganz so viele Golffans erwarten die Verantwortlichen des Clubs am Sonnabend und Sonntag, wenn jeweils ab 9 Uhr 63 Mädchen und Jungen in den Altersklassen 12, 14, 16 und 18 um den Landesmeistertitel driven, chippen und putten. „Wer den Weg zu uns findet, wird guten Sport von den besten Talenten aus Schleswig-Holstein zu sehen bekommen“, wirbt Magdalena Hoffmeister, die im GCA als Spielführerin fungiert.

GC Altenhof erhält Auszeichnung für beste Jugendarbeit

Dass diese Titelkämpfe in Altenhof stattfinden, kommt nicht von ungefähr. 115 Kinder und Jugendlichen gehören zur Nachwuchsabteilung des Clubs, der unlängst vom Golfverband Schleswig-Holstein (GVSH) mit der Goldenen Plakette für die beste Jugendarbeit ausgezeichnet wurde. Dabei ist es Club und Trainerteam im vergangenem Jahr gelungen, eine breite Basis zu schaffen und mit intensiver Talentförderung Erfolge zu feiern. Kein Wunder also, dass bei den Landesmeisterschaften der gastgebende GCA mit 12 Golferinnen und Golfern die meisten Teilnehmenden stellt. Der GC Kitzeberg und der Lübeck-Travemünde Golfklub, die Platz zwei und drei in der Wertung „Beste Jugendarbeit“ belegten, stellen jeweils zehn Teilnehmende.

Die Spielerinnen und Spieler aus diesen drei Clubs, aber auch alle anderen werden sich auf einen anspruchsvollen Platz einstellen müssen. „Man muss sehr präzise vom Tee aus sein und auch sonst genau wissen, wohin man seinen Ball platziert“, beschreibt Magdalena Hoffmeister die Tücken des Platzes, der den Mädchen und Jungen ihr gesamtes golferisches Repertoire abverlangen wird.

Tag der offenen Tür am Sonntag Nachmittag

Welch Faszination der Golfsport ausüben kann, können Interessierte am Sonntag ab 15 Uhr selbst erfahren. Denn im Anschluss an die Landesmeisterschaft stellt sich der GC Altenhof bei seinen Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vor. Bis 18 Uhr kann sich jeder auf der Driving-Range (Übungsanlage) einmal selbst ausprobieren, an einem Puttingturnier teilnehmen oder bei einer Verlosung einen attraktiven Preis gewinnen. Und das Beste ist dabei: Die Teilnahme ist kostenlos.