Garbek

„Das ist doch der ehemalige Schiedsrichter Peter Gagelmann“ oder „Gerhard Delling ist in natura viel größer, als er im Fernsehen wirkt.“ Diese Sätze und wahrscheinlich noch einige mehr fielen während des VR-Charity-Golfcup auf dem Golfplatz des GC Segeberg in Wensin. Gagelmann, Delling oder auch Ex-Fußballstar Ditmar Jakobs (Hamburger SV) waren die prominentesten unter den 60 Teilnehmern des Wettbewerbs, bei dem es in erster Linie um den guten Zweck, aber auch ein bisschen um gute Ergebnisse ging. So gewann Gagelmann die Nettoklasse B. Arne Düwiger (Netto A), Sven Lützen (Netto C), Klaus Wandmaker und Monika Schmidt (beide Brutto) siegten in den anderen Klassen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mukoviszidose e. V. erhält großen Spendenscheck

Was aber noch viel wichtiger war: Am Ende eines kurzweiligen Tages mit Pars, Birdies und Bogeys konnten Bent Nicolaisen (VR-Bank Schleswig-Holstein) und Norbert Meineke (GC Segeberg) einen Scheck von 5555 Euro an Gerd Eißing überreichen. Eißing ist der stellvertretende Bundesvorsitzende des Mukoviszidose e. V., der sich für die Erforschung der angeborenen und heilbaren Stoffwechselkrankheit engagiert. Unterstützt wird der e. V. auch von der schleswig-holsteinischen Nord-Ostseeauswahl, die sich aus Ex-Profis sowie lokale Fußballgrößen zusammensetzt und seit ihrer Gründung 1996 mehr als eine Millionen Euro eingespielt hat.