Eutin

Ferienland Schleswig-Holstein. Golfland Schleswig-Holstein. Auf 63 Anlagen kann im nördlichsten Bundesland der kleine weiße Ball über frisch gemähte Fairways geschlagen und auf wenige Millimeter herunter gestutzte Grüns geputtet werden. In jedem der 15 Landkreise und kreisfreien Städte gibt es mittlerweile mindestens einen Golfplatz. Das war nicht immer so. Wolfgang Hens hat die Entwicklung des Golfsports im Land zwischen den Meeren nicht nur intensiv begleitet, sondern auch maßgeblich mit vorangetrieben. Am 30. Juni wechselt der Geschäftsführer des Golfverband Schleswig-Holstein in den Ruhestand. KN-online nahm dies zum Anlass, mit dem 61-Jährigen und seinem Nachfolger Kolja Hause über den grünen Sport zu sprechen.

Wie kamen Sie zum Job beim Golfverband?

HensIch habe bei der Bundeswehr Betriebswirtschaft studiert und nach meinem Ausscheiden eine Stelle in Hamburg beim Otto-Versand übernommen. Damals habe ich schon in Kiel gewohnt und meine Arbeitstage dauerten nicht selten 14 bis 16 Stunden. Ich war bereits über 30 Jahre alt und wollte unbedingt wieder etwas im Sport machen. Ich erhielt die Möglichkeit, beim Golfverband anzufangen und habe 1998 zu Hause in meiner Wohnung mit einem Schreibtisch und einem Telefon begonnen. 2001 sind wir unsere Geschäftsstelle in Eutin umgezogen.

Zur Person: Wolfgang Hens Wolfgang Hens wurde 1960 Hamburg geboren und ist in Heide aufgewachsen. Sport spielte immer eine große Rolle in seinem Leben. Ob Fußball, Schwimmen oder Tischtennis – Hens versuchte sich in vielen Sportarten. Golf war anfangs noch nicht dabei. Mit 18 Jahren absolvierte er eine Verwaltungslehre in Büsum und ging danach zur Bundeswehr. Dort war er bei der Militärpolizei tätig und unter anderem in Kanada stationiert. In der Base in Kanada, in der es einen Golfplatz gab, packte ihn das Golf-Fieber. Er brachte sich das Golfspielen selbst bei. Heute besitzt er ein Handicap von 6 sowie die Trainer-C-Lizenz und spielt im Golfclub Curau.

Hause2017 habe ich meinen Lebensmittelpunkt von Hamburg wieder nach Schleswig-Holstein verlagert und bin als Stellvertreter von Wolfgang Hens sowie Jugendwart des GVSH eingestellt worden. Seit dem 1. Oktober 2021 habe ich die Leitung der Geschäftsstelle übernommen. Wolfgang bleibt noch bis zum 30. Juni, so dass wir einen fließenden Übergang gewähren können. Bei den vielen Themen ist es nicht möglich, einen Verband von heute auf morgen zu übernehmen.

Zur Person: Kolja Hause Der gebürtige Lübecker Kolja Hause ist 45 Jahre alt, in Neustadt an der Ostsee aufgewachsen, verheiratet, hat zwei Kinder und ist diplomierter Sportwissenschaftler. Vor seinem Einstieg 2017 beim Golfverband Schleswig-Holstein war er 14 Jahre lang als Journalist beim Golf Magazin tätig. Mit dem Golfspielen habe Hause während seines Studiums in Hamburg begonnen. Hause gehört dem GC Brodauer Mühle an, besitzt wie Hens die Trainer-C-Lizenz und spielt ein Handicap von 7.

Wie viele Golfklubs gab es 1998?

HensDamals gab es 33 Klubs. Heute gehören 53 Klubs zum Golfverband Schleswig-Holstein und es befinden sich zehn weitere Anlagen auf schleswig-holsteinischem Gebiet, die sich dem Hamburger Verband angeschlossen haben. Wie zum Beispiel Gut Kaden in Alveslohe.

Was hat sich in den Jahren ihres Wirkens in der Golflandschaft verändert ?

HensDie Golfanlagen müssen sich mehr um die Mitgliedergewinnung kümmern. Alles wird teurer und anspruchsvoller, auf allen Gebieten hat sich der Golfsport professionalisiert. Wir als Verband versuchen, die Golfklubs mitzunehmen und neben den Treffen der Präsidenten, Spielführer oder Jugendwarte auch Zusammenkünfte mit den Geschäftsstellen-Mitarbeitern zu organisieren. Für uns als Verband ist es wichtig, sich kennenzulernen, sich auszutauschen und dass die Menschen auch das Gesicht hinter der Telefonnummer des Verbandes kennen. Wir haben eine ganze Reihe interessanter Themen vorangetrieben. Dazu haben wir unter anderem 2006 die Tochtergesellschaft Golf in Schleswig-Holstein GmbH gegründet, über die ein Golfreisemagazin erstellt, eine Internetseite betrieben wird und über die die Menschen ihre Golfreise buchen können. Schließlich besitzen wir in Schleswig-Holstein die höchste Golfplatzdichte, gemessen an der Einwohnerzahl in Deutschland.

HauseSchleswig-Holstein ist das erste Bundesland, in dem sich der Verband und fast alle Golfanlagen zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam zu vermarkten.

Worin besteht aus ihrer Sicht der Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamt im Golfsport?

HensDas Ehrenamt kommt neu, aber mit jedem Ausscheiden eines Ehrenamtlers geht auch viel Wissen verloren. Die Golfanlagen sind mittelständische Unternehmen, die ein, zwei Millionen Euro Umsatz pro Jahr generieren. Dies im Ehrenamt zu führen, ist anspruchsvoll. Deshalb ist es wichtig, dass das Hauptamt möglichst lange in den Klubs verbleibt.

Welche Rolle spielt der Verband dabei?

HensWir sehen uns als moderner Dienstleister. Wir bieten die Plattform und geben Angebote und hoffen, dass der eine oder andere Klub uns folgt.

HauseWolfgang hat den GVSH vom reinen Sportverband zu einem Multifunktionsverband entwickelt. Wir versuchen Vordenker in vielen Dingen zu sein. Wir werden jedes Jahr neue Schwerpunkte setzen wie zum Beispiel die Digitalisierung oder die Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Klubs beschäftigen sich mit ganz vielen tollen Dingen wie Umweltschutz, Biodiversität und Inklusion im Golfsport, aber auch Golf und Gesundheit. Das wissen aber viele Menschen, sowohl innerhalb des Golfsports, aber auch außerhalb, gar nicht. Wir als Verband müssen den Klubs helfen, diese Message nach draußen zu transportieren und das Image des Golfs zu verbessern.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Golfsport ausgewirkt?

HensIn den ersten acht Wochen des ersten Lockdowns haben unsere Klubs circa zehn Millionen Euro verloren, von denen sie später im Jahr, dank eines guten Sommers, rund sechs Millionen Euro wieder gutmachen konnten. Als Sport sind wir recht glimpflich durch die Krise gekommen. Wir konnten sogar Mitgliederzuwächse verbuchen. Wahrscheinlich, weil viele andere Sportarten ihren Betrieb lange einstellen mussten. 2020 wuchs die Zahl der Golfspielenden um drei Prozent, 2021 sogar um 5,4 Prozent.

Wissenswertes über den GVSH Der Golfverband Schleswig-Holstein wurde 1972 gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählten der Golf- und Reitclub AG Bad Bramstedt, Golfclub (GC) Loher Sand, Lübecker-Travemünder Golf-Klub, GC Kitzberg, GC Föhr, GC Altenholz, Nordsee-GC St. Peter-Ording und Mittelholsteinischer GC Aukrug. Die Gründungssitzung fand beim GC Loher Sand statt. Heute gehören 53 Anlagen dem GVSH an. Elf weitere Golfplätze liegen auf schleswig-holsteinischem Gebiet, haben sich aber dem Hamburger Golfverband angeschlossen. Der GVSH zählt 53 500 Aktive, weitere 11500 Golfspielende in Schleswig-Holstein dem HGV. Damit ist der Golfsport nach Turnen und Fußball die drittstärkste Sportart im Landessportverband. Mit seinen rund 600 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen und einem Brutto-Sozialprodukt von rd. 50 Millionen Euro ist der Golfsport ein großer Wirtschaftsfaktor für das Land Schleswig-Holstein. In Deutschland gibt es rund 700 Golfplätze mit etwa 651000 Mitgliedern. Deutschlandweit ist Golf damit die neuntstärkste Sportart. Wichtige Webadressen: Golfverband Schleswig-Holstein: www.gvsh.de Golf in Schleswig-Holstein GmbH: www.golfkueste.de

Wie wird sich die Golflandschaft in den nächsten Jahren verändern?

HensDie Kosten werden steigen. Das wird sich auf die Preise für unsere Mitglieder auswirken.

HauseWeil Golf eine selbstfinanzierte Sportart ist und kaum Subventionen der öffentlichen Hand erhält, macht es unseren Sport viel abhängiger vom freien Markt. Alle Veränderungen schlagen unmittelbar auf unsere Anlagen durch.

HensDie Golfklubs werden Mehrwerte für ihre Mitglieder oder Gäste schaffen müssen wie zum Beispiel Elektromobilität, Umweltschutz oder Wohnmobil-Stellplätze. Wer dies alles erkennt, wird überproportional davon profitieren.

Worin liegen die Vorzüge gegenüber anderen Sportarten, warum sollte man jetzt mit dem Golfsport beginnen?

HensMan kann allein, mit Freunden, mit guten und mit schlechten Spielern spielen. Man ist in der freien Natur. Man tut etwas für sich und seine Gesundheit. Wenn man den Golfsport richtig erlernen will, kann man sich sehr schnell verbessern.

HauseGolf kann ich mit meinem Vater und meinem Sohn gleichzeitig spielen und wir können einen Wettbewerb durchführen. Außerdem ist Golf die Sportart, die man nie perfekt beherrscht. Es ist einfach ein faszinierendes Spiel, weil du jeden Tag anders spielst, weil sich selbst der Platz deines Heimatklubs jeden Tag anders spielt. Wie zum Beispiel ein Segler oder Ruderer, der jedes Mal sein Revier anders wahrnimmt.

Es heißt, dass Golf eine der schwersten Sportarten überhaupt ist.

HensDas ist wohl so, weil sich vieles im Kopf abspielt. Man hat zwischen den Schlägen sehr viel Zeit. Mal gelingen dir Golfschläge, da träumt der Weltrangliste-Erste von und beim nächsten Putt schiebst du den Ball aus 20 Zentimeter daneben.

Der 30. Juni ist ihr letzter Arbeitstag. Wird Wolfgang Hens dann nur noch auf dem Golfplatz zu finden sein?

HensIch wollte mir nie als Geschäftsstellenleiter nachsagen lassen, dass ich für mein Golfspiel bezahlt werde. Ab Juli kann ich einfach losgehen und muss kein schlechtes Gewissen haben. Was ich machen werde, kann ich noch nicht genau sagen. Meine Frau arbeitet noch anderthalb Jahre länger. Wenn sie fertig ist, wollen wir uns dem Thema Reisen widmen.

Und Sie werden kaum noch auf dem Golfplatz zu finden sein, Herr Hause?

HauseWenn du im Golfsport arbeitest, spielst du kaum noch Golf. Dabei hilft das Zusammen-Golfspielen, alle Barrieren aufzulösen. Um Gespräche auf tieferer Ebene zu führen, ist Golf ideal. Egal, mit wem du spielst. Wenn du zum Beispiel mit dem Vorstandsvorsitzenden eines größeren Unternehmens beim „Runden-Du“ bist und er sein erstes Birdie gespielt hat, spätestens dann wird die Unterhaltung spannend.

Herr Hens, mit welchen Wünschen für den Golfsport in Schleswig-Holstein gehen Sie am 30. Juni nach Hause?

HensDass die richtigen Entscheider gefunden werden, die mit wachen Augen durchs Leben gehen und die sich durch das Hauptamt helfen lassen. Dass die Klubs noch professioneller werden und Trends rechtzeitig erkannt werden. Und dass der GVSH als Partner für die Umsetzung gesehen wird.

HauseDeshalb versuchen wir, unsere Ehrenamtler in den Klubs auf unserer Ebene mitzunehmen und ihnen zu signalisieren, dass wir alle in einem Boot sitzen. Dies hat Wolfgang auch in den Jahren zuvor kultiviert.