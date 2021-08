Alveslohe

Nerven wie Drahtseile hatten die Golfer des GC Hubbelrath im Final Four der Deutschen Golf-Liga. Im Halbfinale lagen die Düsseldorfer auf der Anlage des Golf und Land Clubs Gut Kaden bei Alveslohe gegen den Golfclub St. Leon Rot schier aussichtslos zurück. Die Hubbelrather retteten sich aber ins Stechen und setzten sich dort durch. Auch im Endspiel gegen den GC Hamburg-Falkenstein mussten die Hubbelrather einem klaren Rückstand hinterherlaufen, doch sie kippten das Match. Am Ende triumphierte das Team von Roland Becker mit 8,5:4,5 Punkten und gewann nach Gründung der DGL im Jahr 2013 zum fünften Mal den deutschen Mannschaftsmeistertitel. „Die 48 Stunden auf Gut Kaden waren die anstrengendsten und aufreibendsten, an die ich mich erinnern kann“, sagte Becker.

Hamburger verspielen 4:0-Führung

Bei Beckers Spielern war die Freude riesig. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Max Herter. „Wir sind auf dem Papier immer der Underdog. Wir wissen eigentlich selbst gar nicht, wie wir es immer wieder schaffen, solche Geschichten zu schreiben.“

Matthias Boje, Coach des Hamburger GC, schmerzte die Niederlage nach 4:0-Führung: „Aber die Mannschaft hat trotzdem eine Riesensaison gespielt. Wir sind stolz, hier vor heimischer Kulisse Silber geholt zu haben.” Den dritten Platz sicherte sich der GC St. Leon Rot.

Auch Falkensteinerinnen müssen sich mit Silber bescheiden

Bei den Damen verteidigte GLC Berlin-Wannsee im Endspiel gegen Hamburg-Falkenstein den Titel. Meistertrainer Mario Hansch reagierte emotional: „In den 21 Jahren, in denen ich den Job jetzt mache, ist dies die sechste Meisterschaft. Schön ist: Es nutzt sich nichts ab, es ist immer einzigartig.“

1500 Zuschauer bei Final-Four dabei

Dass Spitzengolf auf Gut Kaden eine gewisse Zugkraft besitzt, wurde in den Zuschauerzahlen leider nicht deutlich. Lediglich 1500 Zuschauer wollten die besten Mannschaftsgolfer Deutschlands sehen. Vor zwei Jahren bei der ersten Austragung des Final-Four-Turniers waren noch 3000 Besucher gekommen. „Das geringe Interesse ist sicher den Corona-Auflagen und dem schlechten Wetter geschuldet gewesen“, glaubt Kadens Geschäftsführer Wolfgang Mych.

GC Gut Kaden wäre offen für Profiturnier

Dabei besitzt Topgolf Tradition auf Gut Kaden. Von 1992 an bis 2007, erst als Honda-Open und später als Deutsche Bank-SAP Open, fanden dort Profiturniere der European Tour mit Preisgeldern von bis zu 5,5 Millionen Euro statt. Golflegenden wie Tiger Woods, Nick Faldo (beide USA), Sam Torrance, Colin Montgomerie (beide Schottland), Ian Woosnam (Wales), Ernie Els (Südafrika) oder Bernhard Langer (Anhausen) standen am Abschlag und lockten bis zu 20 000 Zuschauer an. Mych war schon damals im Amt und weiß, warum der Profigolfsport seit Jahren einen Bogen um den Kreis Segeberg macht. „Es finden sich wegen der geringen Medienpräsenz kaum noch Sponsoren für eine solche Veranstaltung“, sagt Wolfgang Mych und macht deutlich: „Wir wären für eine solche Veranstaltung offen.“