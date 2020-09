Gutes tun! Das ist das Motto des Freunde- und Fördervereins des UKSH. Doch in Corona-Zeiten fällt es auch dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein nicht leicht, mit dem Golfturnier Gutes zu tun. Doch am Freitag in Hohwacht spielten mehr als 100 Teilnehmer rund 30.000 Euro Spenden ein.