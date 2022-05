Kiel

Golf ist elitär, teuer, ein Feine-Leute-Sport, gesundheitsschädlich, kostet viel Zeit oder zerstört die Natur – die Liste der Vorurteile über den Golfsport ist lang. Was am Ende des 20. Jahrhunderts vielleicht noch zutraf, ist heute mittlerweile nur noch ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Golf liegt im Trend. Nicht nur bei „Best-Ager“ oder Ruheständlern. 650 000 Menschen spielen in Deutschland Golf. Tendenz steigend. KN online fragt bei Golf-Trainer Hermann Breidbach nach, was die Faszination des Spiels ausmacht und was wirklich hinter so manchem Vorurteil steckt.

Altherrensport

Viele Menschen glauben, dass Golf nur von Rentnern gespielt wird, die in bunten Hosen auf dem Platz spazieren gehen und dass man selbst dafür noch viel zu jung ist.

Hermann Breidbach: Als ich als Golftrainer begonnen habe, waren fast nur Senioren meine Kunden. Heute werden meine Schüler immer jünger. Im Schnitt fangen die meisten mit 30 Jahren an und kommen aus anderen Sportarten wie zum Beispiel Fußball oder Tennis. Man wird zwar kein Profi mehr in diesem Alter, aber man kann richtig gut werden. Für mich betreibt man mit 30, 40 oder 50 Jahren noch keinen Altherrensport.

Etikette

Unter Etikette verstehen viele gewisse Kleidungsvorschriften und Benimmregeln, die aus einem anderen Jahrhundert stammen.

Es gibt Verhaltensregeln. Die haben aber mehr mit Sicherheit und Schutz des Platzes zu tun und zielen darauf ab, dass ich mich und andere nicht verletzte. Diese Regeln sollte man kennen. Dabei geht es eben nicht nur um irgendwelche Kleidungsvorschriften. Auf vielen Plätzen kann ich mittlerweile in Jeans und T-Shirt spielen oder ist die Mitnahme eines Hundes erlaubt.

Feine-Leute-Getue

Golf ist nur etwas für die oberen Zehntausend und aus der feineren Gesellschaft, die in ihren Golfclubs unter sich sein wollen.

Meine Kunden kommen aus allen Bereichen des Lebens. Der Golfsport ist lange nicht mehr so teuer wie er einmal war. Wer heute Lust hat, Golf zu spielen, kann dies bereits für wenig Geld auch.

Gesundheitsschädlich

Golf kann doch gar nicht gesund sein, bei dieser einseitigen Bewegung und so wie der Rücken verdreht wird.

Wenn man Golf extrem als Leistungssport betreibt, muss man aufpassen, weil es eine sehr einseitig Belastung ist. In diesem Bereich empfiehlt es sich immer, sich einen Ausgleichssport zu suchen. Für den Freizeitsportler, der zwei, drei Mal in der Woche über den Platz geht, und der einige Regeln befolgt wie zum Beispiel sich nicht zu sehr zu verdrehen, ist Golf harmlos und eher gesundheitsfördernd. Während einer Runde Golf verbrennt man zum Beispiel um die 1000 Kilo-Kalorien.

Immer gleich

Immer die gleiche Bewegung und immer nur so einem kleinen weißen Ball hinterher zu spazieren, ist doch auf Dauer langweilig.

Wenn man perfekt spielen würde, wäre es immer das gleiche. Aber man spielt nicht perfekt, sondern haut die Bälle mal nach links oder rechts. Golf ist ein Spiel mit ständig neuen Problemen, und die Lösung dieser Aufgabe macht Golf spannend. Es gibt unzählige unterschiedliche Spielsituationen wie zum Beispiel Schräglagen, aus denen man sich befreien muss.

Kosten

Ausrüstung, Trainerstunden, Aufnahmegebühren oder Mitgliederbeiträge – Golf ist doch viel zu teuer.

In der Region SH sind die Einstiegskosten relativ gering. In Waldshagen beträgt die Spielgebühr 65 Euro im Monat. Ein Kursus bei uns, an dessen Ende man auf unserem großen Platz das ganze Jahr spielen kann, kostet 280 Euro. Kinder zahlen sogar nur 100 Euro pro Jahr. Das Equipment kostet neu etwas mehr. Um die tausend Euro muss man rechnen. Aber man kann ja mit gebrauchten Schlägern beginnen, die man schon für die Hälfte bekommt.

Golf ist kein Sport

Mit einem Elektrowagen fahren und ab und zu einen Ball über die Wiese schubsen, ist doch kein Sport.

Auf jeden Fall ist Golf ein Sport. Man muss die 9 oder 18 Löcher in einer vernünftigen Geschwindigkeit gehen. Golf ist Denksport. Golf fördert die Persönlichkeit. Golf ist ein innerer Kampf, seine eigenen Erwartungen zu zügeln. Wenn man es nie ausprobiert, kann man nie erfahren, was in einem vorgeht während einer Runde

Zeit

Beruf, Familie und andere Verpflichtungen lassen mir überhaupt keine Zeit, mich mit Golf zu beschäftigen.

Wenn man ein Turnier spielt, ist Golf zeitaufwendig, muss man viereinhalb, fünf Stunden einplanen. Das stimmt. Man kann aber auch wenige Bahnen gehen und hört nach einer Stunde auf. Oder ich spiele auf einem Kurzplatz oder gehe einfach üben. Der große Vorteil des Golfens ist, dass man es immer spielen kann, wann man möchte. Man benötigt keinen Partner oder Gegner, sondern kann nach Lust und Laune los laufen.

Zur Person: Hermann Breidbach Hermann Breidbach ist seit knapp 30 Jahren in Schleswig-Holstein als Golftrainer aktiv. Nach Stationen beim GC Hohwacht und GC Segeberg ist er seit einigen Jahren beim GC Waldshagen in der Nähe von Bosau tätig. Als Referent für den Golfverband Schleswig-Holstein (GVSH) ist der 56-Jährige in der Trainerausbildung tätig. Für die PGA of Germany, dem deutschen Golfdachverband für Berufsgolfer, arbeitet er als Ausbilder und Prüfer. Breidbach ist ein Fully Qualified PGA Golfprofessional und verfügt zudem über eine Trainer-B-Lizenz.

Was macht die Faszination Golf aus?

Golf ist vielfältig, stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen. Man ist draußen an der frischen Luft, bewegt sich in einer wunderbaren Landschaft bei zumeist bei gutem Wetter. Ich bin von unabhängig und kann spielen, wann ich will. Golf ist super schwer, sieht aber von außen betrachtet einfach aus. Dieses Glücksgefühl, das man empfindet, wenn der Golfball das erste Mal durch die Luft fliegt, kann man kaum beschreiben. Das muss man erlebt haben.

An wen muss ich mich wenden, wenn ich Golf einmal ausprobieren möchte?

Viele Klubs bieten regelmäßig kostenlose Schnuppertage oder Anfängerkurse für kleines Geld.