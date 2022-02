Großes Stühlerücken in den Sportvereinen der Stadt Norderstedt

Norderstedt

In den Norderstedter Sportvereinen dreht sich das Personalkarussell. Der Norderstedter Sport- und Freizeitverein bekommt einen neuen Geschäftsführer. Der langjährige NSV-Chef Steffen Liepold übernimmt die kaufmännische Geschäftsleitung der Norderstedter GmbH für Bildung, Erziehung und Betreuung (BEB). „Meine Vorgängerin wechselt in den Ruhestand. Es gab eine Ausschreibung und ich habe mich daraufhin beworben. Wenn man die Gelegenheit bekommt, bei einer städtischen Institution zu arbeiten, sollte man diese nutzen. Es ist eine coole Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, so Steffen Liepold.

Der 41-Jährige wird den NSV allerdings nicht sofort verlassen, sondern zunächst noch halbtags im Amt bleiben. „Ab April bin ich dann komplett für die BEB tätig“, erklärt Liepold, der sein Engagement beim HandballTeam Norderstedt weiterführen wird. „Das ist ja ein Ehrenamt, da überschneidet sich nichts.“

Torsten Dreyer vom SV Friedrichsgabe zum Norderstedter SV

Einen Nachfolger für die hauptamtliche Stelle des NSV-Geschäftsführers gibt es bereits. Spätestens zum 1. August wird Torsten Dreyer seine Tätigkeit aufnehmen. Der 49-Jährige ist zurzeit noch Vorsitzender des Nachbarvereins SV Friedrichsgabe und wird dort während der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung im April nicht mehr kandidieren. Nach dem überraschenden Tod von Stefan Kroeger im Jahr 2016 hatte Dreyer dessen Amt übernommen. Zuvor war er bereits stellvertretender Vorsitzender und Sportwart im Verein.

Die neue Funktion als Geschäftsführer beim NSV ist für Torsten Dreyer auch beruflich ein Neuanfang. „Ich bin zurzeit noch bei der Hamburger Morgenpost als Innendienstleiter tätig. Beim NSV kann ich deswegen wahrscheinlich erst am 1. August anfangen. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn es eher losgeht. Je früher, desto besser. Ich habe mein neues Team bereits kennengelernt, mein erster Eindruck ist total positiv“, sagt der gelernte Verlagskaufmann, der zudem ein Studium im Sportmarketing abgeschlossen hat und eine B-Lizenz als Vereinsmanager besitzt.

NSV wird für Dreyer zum Hauptjob

Der Wechsel vom Ehrenamt zum Hauptjob ist für Torsten Dreyer nicht die einzige gravierende Veränderung. „Der SV Friedrichsgabe hat rund 900 Mitglieder, der Norderstedter SV knapp 3400. Das ist schon eine andere Größenordnung.“ Aber vor Verantwortung habe er sich noch nie gedrückt. „Ich finde das Ganze megaspannend und freue mich wahnsinnig auf meine neue Aufgabe.“ Ein Punkt begeistert Torsten Dreyer ganz besonders. „Ich wohne ja direkt in der Nachbarschaft und bin zu Fuß in wenigen Minuten auf meiner neuen Arbeitsstelle.“

Bereits seit dieser Woche hat der 1. SC Norderstedt einen neuen Geschäftsführer. Frank Fröhlich hat den Verein nach fast 13 Jahren verlassen, sein Nachfolger ist Christoph Blöh. Der 39 Jahre alte Saseler war zuletzt als Vorstandsvorsitzender beim SC Alstertal-Langenhorn beschäftigt und war vorher unter anderem bei der Möllner SV, beim Kieler MTV und beim SV Tungendorf in Neumünster tätig.

Ein Thema, welches Christoph Blöh, aber auch Torsten Dreyer in naher Zukunft beschäftigen dürfte, ist eine eventuelle und in Norderstedt schon viel diskutierte Fusion des SCN, der rund 2700 Mitglieder hat, mit dem NSV. „Corona hat das Ganze in den Hintergrund gedrängt. Die Vereine hatten und haben andere Sorgen. Das Thema steht sozusagen momentan auf Pause“, sagt Torsten Dreyer.

Von Anne Pamperin