Vom Handball-Rentner zum Trainer-Neuling

Reykjavik/Gummersbach

Gudjon Valur Sigurdsson, dieser Name ist seit 25 Jahren aus dem Handball nicht mehr wegzudenken. Ein Synonym für Treffsicherheit, Geschwindigkeit, Fitness - schlicht für Profitum.

"'Goggi' lebt für seinen Sport wie kein anderer", sagte der damalige THW-Trainer Alfred Gislason einst über den Isländer, der von 2012 bis 2014 für den THW Kiel auf Torejagd ging. Sigurdsson galt stets als einer der durchtrainiertesten Handballer überhaupt, arbeitete akribisch an seiner Physis und schuf sich damit die Möglichkeit, auch im hohen Handballer-Alter von 40 Jahren noch auf absolutem Weltklasse-Niveau zu spielen.

Anzeige

Der Titel "fittester Trainer der Handball-Bundesliga" ist offiziell noch nicht vergeben worden. Aber er wäre wie für Sigurdsson gemacht, wenn er ab Juli die Regie beim Zweitligisten VfL Gummersbach übernimmt.

Weitere KN+ Artikel

Aus der geplanten Pause wurde nichts

Denn als Sigurdsson in Reykjavik ans Telefon geht, sagt er als erstes: "Ich war gerade trainieren." Eigentlich, erzählt er dann, habe er ein Jahr Pause machen wollen, wenn er irgendwann seine Spielerkarriere beendet. Aber dann kam Corona, sein Vertrag in Paris lief aus und der VfL Gummersbach rief an. Und plötzlich war irgendwann jetzt und keine Zeit mehr für Pause.

"Dass ich Trainer in Gummersbach werde, diesen Gedanken hatten andere vor mir", sagt der Rechtshänder, der erst vergangene Woche das Ende seiner Spielerlaufbahn bekanntgab. "Es kam für mich erst mal überraschend, dass mich einer der größten Vereine in der Handball-Welt fragt. Wenn man so viel Vertrauen geschenkt bekommt, ist das natürlich sehr reizvoll."

Tipps von früheren Trainern

Die Trainerlizenz hat er auf Island gemacht, dass er irgendwann an der Seitenlinie stehen würde, war ihm schon länger klar. "Handball, die Emotionen, der Sport - das war schon immer ein großer Teil in meinem Leben", sagt der 1875-fache Länderspieltorschütze. So viele Treffer hat kein anderer Nationalspieler weltweit je erzielt. Niemand hat mehr Europameisterschafts-Tore auf seinem Konto (288). Rekordmann "Goggi" genießt auf Island Nationalhelden-Status. Nun schickt er sich an, in die Reihe erfolgreicher isländischer Handballtrainer einzutreten.

Während seiner Zeit bei den Top-Klubs in Kiel, Barcelona, bei den Rhein-Neckar Löwen und in Paris sammelte Sigurdsson bereits Ansätze und Ideen. Und auch jetzt greift er immer wieder zum Telefon, ruft alte Trainer und Weggefährten an, um sich Tipps zu holen für den Kaltstart als Bundesliga-Trainer. "Sportlich habe ich ja selbst viel Erfahrung. Aber nicht unbedingt, was Analyse und Vorbereitung angeht. Da muss jeder sein eigenes System finden", sagt er. "Gut, dass jetzt ein bisschen Zeit zur Vorbereitung ist." Wann er in Paris seine Wohnung auflösen und nach Gummersbach ziehen kann, steht noch in den Sternen.

Von wem genau er sich beraten lässt - das will der Isländer nicht verraten. Nur so viel: "Alle Trainer, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben mir gesagt, dass ich ich selbst sein muss." Wie das im Umgang mit einer Mannschaft ist, eher kumpelhaft oder eher kühl, das kann er selbst noch nicht sagen. "Das werden wir dann sehen."

Auf der Suche nach dem eigenen Weg

Sigurdsson gibt sich selbstbewusst und gleichzeitig demütig. "Es bedeutet mir viel, dass viele ans Telefon gehen, wenn ich anrufe und mir einen Rat geben und helfen mögen. Irgendwas muss ich richtig gemacht haben", sagt er und lacht. "Ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt. Aber ich freue mich riesig. Und ich kann nur versprechen, dass ich alles geben werde, um mit dem VfL erfolgreich zu sein."

Der VfL Gummersbach und das Oberbergische sind dem dreifachen Familienvater keineswegs fremd. Bereits von 2005 bis 2008 spielte er für die Blau-Weißen - seine zweite Station in der Bundesliga nach dem TuSEM Essen. Mit diesem Traditionsklub, mehrfach durch finanzielle Engpässe und zuletzt durch den ersten Abstieg in die Zweite Liga (Rang vier in der abgebrochenen Zweitliga-Saison) gebeutelt, will er nun seinen Stil als Trainer finden, gleichzeitig dem Oberhaus wieder näherkommen - und vielleicht irgendwann seinem ehemaligem Teamkollegen in Kiel und Barcelona, THW-Trainer Filip Jicha, an der Seitenlinie gegenüberstehen. "Ich werde alles rausholen, was möglich ist", sagt Sigurdsson. Nichts anderes hätte man von ihm erwartet.

Mehr Handball-Nachrichten lesen Sie hier.