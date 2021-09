Schönkirchen

Die Aufholjagd blieb eine unvollendete: Die Frauen der HSG Mönkeberg-Schönkirchen konnten trotz einer furiosen zweiten Halbzeit nicht die zweite Saisonniederlage in der dritten Handballliga abwenden. Vor 75 Zuschauern in der nahezu ausverkauften Albrecht-Zimperich-Halle unterlagen die Mö-Schö-Frauen dem SC Alstertal-Langenhorn nach deutlichem 8:14-Halbzeitrückstand und spannender Schlussphase mit 23:25.

Nervöser Auftakt der Mö-Schö-Frauen

Drei Tage nachdem sich die Wege von Aufstiegscoach Jörg Becker und der HSG Mönkeberg-Schönkirchen getrennt hatten, begannen die Ostufer-Handballerinnen gegen Scala motiviert, aber zu hektisch. „Wir konnten offenbar die Nervosität nicht gleich ablegen“, sagte Interimstrainerin Gisa Klaunig. Die Mö-Schö-Frauen wollten die offensive 3:3-Abwehr der Hamburgerinnen mit Übergängen an den Kreis knacken, doch zu häufig unterliefen ihnen dabei technische Fehler.

Nur Janne Plöhn traf

Einzig Kiels Sportlerin des Jahres, Janne Plöhn (7 Tore), entwickelte in der Anfangsphase die notwendige Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Als Mönkebergs Lisa Straube mit einem Strafwurf an Scala-Torfrau Hanna Belgardt (16.) scheiterte und Marla Mathwig im Gegenzug das 4:8 markierte, drohte den Gastgeberinnen nach der 17:30-Schlappe beim SV Henstedt-Ulzburg das zweite Debakel binnen einer Woche.

Schwache Wurfquote sorgt für Rückstand

In doppelter Überzahl kämpfte sich Mö-Schö auf 7:8 (18.) heran. Laura Teegen ließ jedoch den Ausgleich vom Siebenmeterstrich liegen. Alstertal bestrafte die schwache Mönkeberger Wurfquote, setzte sich mit einem 6:0-Lauf auf 14:7 (30.) ab. „In der Abwehr waren wir zu spät bei der Hand“, bemängelte Klaunig.

Mönkeberg startet Aufholjagd

Die 28-jährige B-Lizenzinhaberin fand in der Halbzeitpause die richtigen Worte. Die Körpersprache der Mö-Schö-Frauen war nun eine positive, eine kämpferische, eine trotzige. Tor um Tor knabberten sie den Alstertaler Vorsprung weg. Mit einem 4:0-Lauf verkürzten die Gastgeberinnen von 11:18 auf 15:18. Lena Schulz sorgte für Unruhe am Kreis. Steffi Klaunig brachte mit geschickter Spielsteuerung Laura Schultze in Wurfpositionen.

Knappe Niederlage macht Hoffnung

Die Linkshänderin markierte per Durchbruch das 20:22 (49.), legte das 21:23 (51.) nach. Plöhn erhöhte den Herzschlag der Fans mit dem 22:24 (56.). Urplötzlich war Feuer unter dem Dach, doch der Anschlusstreffer sollte trotz zweier Ballgewinne nicht gelingen. „Wir konnten uns leider nicht belohnen, aber die zweite Halbzeit macht Hoffnung, dass der Knoten bald platzt. Heute haben wir noch Lehrgeld bezahlt“, analysierte Klaunig.

HSG-Torschützen: Plöhn (7), Teegen (5/3), Schultze (3), Straube (3), Kaps (2), Bonadies, Hinrichs, S. Klaunig (je 1).