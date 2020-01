SHFV-Ehrenpräsident Meyer über die Vergangenheit und Zukunft

Kiel

2019 setzte Hans-Ludwig Meyer als SHFV-Präsident dem NTSV Strand 08 die Hallenkrone auf. Das wird sich jedoch nicht wiederholen, weil der Titelverteidiger nicht am Start ist und der SHFV-Boss mittlerweile Uwe Döring heißt. Der 68-jährige Meyer wird indes den Budenzauber als ganz normaler Fußball-Fan von der Tribüne aus verfolgen.

Hans-Ludwig Meyer über die Entwicklung des Masters seit den Anfängen 1999 bis heute:

Von Jahr zu Jahr ist das Masters Stück für Stück gewachsen. Nur bei der Teilnehmerzahl sind wir geschrumpft. Von ehemals zwölf Teams in der Anfangszeit sind wir auf acht zurückgegangen. Als Horst Kratzert 1999 die Premiere als Einladungsturnier in der Ostseehalle in Absprache mit dem SHFV-Vorsitzenden Peter Ehlers veranstaltete, wurde vor 3500 Zuschauern noch auf dem Handballparkett und auf Handballtore gespielt. Im Jahre 2000 war der SHFV dann mit im Boot und auf Wunsch des damaligen SHFV-Schatzmeisters Hans-Hermann Sütel auch ich, der damalige IT-Beauftragte des Verbandes. Seither war mein Weg eng mit dem Masters verbunden. Die inoffizielle schleswig-holsteinische Hallenmeisterschaft feierte 2000 ihre Geburtsstunde. Heute füllen die Fußballfans den Handballtempel bis auf den letzten Platz. Dieses Turnier hat in seinem Ausmaß ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, ist aber nicht mehr von einer Handvoll Personen zu wuppen, sondern nur über gute Teamarbeit.

Steckbrief: Hans-Ludwig Meyer Alter: 68 Jahre Familienstand: verheiratet mit Astrid, zwei Töchter (Alina und Lucy) Werdegang als Funktionär: Spielobmann im KFV Plön (1999), ab 2000 im SHFV-Vorstand zunächst als Pressewart, schließlich als Vizepräsident und ab 2007 als SHFV-Präsident (bis 2019) und nun als SHFV-Ehrenpräsident (seit 2019), Vizepräsident des Norddeutschen Fußballverbandes (2009-2018), seit 2018 Vizepräsident Finanzen des NFV sowie seit 2010 Mitglied der Revisionsstelle des Deutschen Fußball-Bundes. Stationen als Trainer (B-Lizenz): SG Padenstedt, TSV Flintbek, TSV Schönberg. Stationen als Spieler: VfB Kiel, VfB Union Teutonia Kiel, SV Rethwisch.

...das Erfolgsgeheimnis des Hallenspektakels:

Es war immer das Ansinnen, das Masters als ein Fußballfest für die gesamte Familie auszurichten. Die Leute wollen Fußball sehen und nicht zu viel Musik hören. Deswegen bedarf es nicht viel Beiwerk. Das Lokalkolorit der Protagonisten gibt dem Ganzen einen unverwechselbaren Charme. Für die Oberligisten ist die Qualifikation häufig das Saisonziel und Sahnehäubchen. Aber auch die anderen Teams spielen selten im Ligaalltag vor einer solchen Kulisse. Dass jeder Verein seine eigene Fankurve hat, ist ein zusätzlicher hörbarer und sichtbarer Farbtupfer.

...die sinnvollste Änderung in der Masters-Historie:

Die Fans kommen in die Halle, um Tore und kein Ballgeschiebe zu sehen. Dass wir die Rückpass-Regel vom Futsal, wo pro Ballbesitz nur einmal der Torwart angespielt werden darf, übernommen haben, war ein Segen. Zuvor war der Hallenfußball tot. Mehr sollte allerdings aktuell nicht vom Futsal abgekupfert werden, das haben die letzten attraktiven Turniere gezeigt.

...das schwierigste Hallenmasters:

2012 stand unser Sicherheitskonzept extrem auf dem Prüfstand. Nur wenige Tage zuvor war es beim Fußball-Turnier in der Alsterdorfer Sporthalle zu massiven Krawallen rivalisierender Fangruppen gekommen, doch wir konnten das Masters dank aller Hilfs- und Sicherheitskräfte ohne größere Vorkommnisse über die Bühne bringen.

...den kuriosesten Masters-Moment:

Mein Kumpel und HSV-Legende Charly Dörfel hat 2010 den ganzen Ablaufplan mit seinen Späßen durcheinandergewirbelt. Fototermine und Ehrungen dauerten doppelt so lange wie eingeplant.

...seine Lieblingshallenkicker:

Olaf Lehmann vom FT Eider Büdelsdorf hat mir immer besonders viel Freude bereitet, wenn er gekickt hat. Aber auch die noch aktiven Marcello Meyer und Tom Warncke sind ausgezeichnete Hallenspieler.

...die größte Sensation:

Das war fraglos 2015 der Sieg des TuS Hartenholm in einer phänomenalen Atmosphäre. Er hat gezeigt, dass in der Halle alles und für jeden möglich ist.

...seinen Wunsch für die Zukunft und wem er 2020 die Daumen drückt:

Der SV Todesfelde bringt 1100 Fans mit. Das sind mehr, als es dort Einwohner gibt. Sie spielen eine unglaubliche Saison und wären dran. Ich könnte künftig gut auf Pyrotechnik bei der Einlaufshow verzichten, würde hingegen Laser bevorzugen. Doch das kostet auch eine Stange Geld. Ich freue mich 2020 jedoch auf einen Fußballabend, bei dem ich endlich einmal das Treiben auf dem Kunstrasen verfolgen kann, ohne schon wieder den nächsten Termin im Nacken zu haben.