Altenholz

Diese Punkte wären auf dem Weg zum Klassenerhalt Gold wert gewesen. Doch es blieb beim Konjunktiv: Die Frauen des TSV Altenholz verloren ihr Nachholspiel in dritten Handballliga gegen den SFN Vechta mit 23:27 (11:14) und bleiben weiterhin Tabellenvorletzter. Die Gäste dürfen als Achter wieder von der Pokalrunde träumen .

Die 31:32-Heimniederlage gegen den Buxtehuder SV II vom Sonnabend hatte Spuren hinterlassen: Körperlich wie psychisch. Laureen Colombet zog sich einen Trümmerbruch der Hand zu. Doch auch psychisch nagte der Last-Second-Knock-Out: „Wir mussten viel Aufbauarbeit leisten. So leicht steckt man es nicht weg, eine hohe Führung zu verspielen“, merkte TSVA-Coach Henning Berger mit Blick auf die von ihm ausgerufene „Woche der Wahrheit“ mit den Abstiegsduellen gegen Vechta und am Sonntag beim TV Oyten an.

Kein Durchkommen: Vechtas Maike Deeben (li.) stoppt energisch den Vorwärtsdrang der Altenholzerin Maria Ranft. Quelle: Uwe Paesler

Ein Lichtblick: Torhüterin Ann-Christin Steinhagen kehrte nach einem Skiunfall zwischen die Pfosten des TSVA-Tores zurück. Doch die Altenholzerinnen taten sich schwer, Vechta verteidigte diszipliniert und resolut. Lücken fanden die Wölfinnen zunächst nur über Kreisläuferin Helena Thielmann. TSVA-Coach Berger reagierte, nahm früh ein Time-Out (14.), wechselte das Personal im Rückraum. Bis zum 11:11 (25.) blieb der Aufsteiger dran, kassierte aber kurz vor der Pause ein 0:3-Lauf, weil der zuvor so starke Mittelblock nicht performte – Halbzeit: 11:14.

TSVA-Coach Berger: „Dieses Spiel verlieren wir zu 100 Prozent im Kopf“

Ein zweiter 3:0-Lauf bescherte den Gästen eine 21:16-Führung (43.) – die Vorentscheidung. Denn so sehr sich die Berger-Schützlinge auch mühten, sie kamen nicht mehr ran. Vechta jubelte, Altenholz blies Trübsal: „Dieses Spiel verlieren zu 100 Prozent im Kopf. Wir konnten nicht abrufen, was uns in den vergangenen Spielen gegen gute Gegner stark gemacht hat“, haderte Berger mit dem Start in die Woche der Wahrheit.

Altenholz: Andresen, Dibbern, Steinhagen – Ranft 1, J. Bremer, Weiß, Meenke 4, Heider, Burmeister 2, von Klein 1, Hansen-Lorenzen, Lyke 3/2, Thielmann 5, Kautz 3, Sievert 3, Hinz 1.