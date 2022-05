Berlin

Nach dem 24:29 (10:15) bei Pfeffersport Berlin haben die Handball-Frauen des TSV Altenholz die Chance auf den Klassenerhalt in der dritten Handballliga nicht mehr selbst in der Hand. Neben zwei Siegen in den verbleibenden Spielen benötigt der Aufsteiger (5:7 Punkte) nunmehr Schützenhilfe, um entweder die Berlinerinnen (8:0 Punkte) oder die SFN Vechta (7:1) noch zu überflügeln.

„Wenn wir so wie in Berlin in vielen anderen Spielen der Saison gespielt hätten, dann wäre der Klassenerhalt bereits unter Dach und Fach“, sagte TSVA-Coach Henning Berger. Die Altenholzerinnen mussten mit der Hypothek von fünf fehlenden Leistungsträgerinnen in die Bundeshauptstadt fahren. Abwehrchefin Helena Thielmann zog sich im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Neben ihr mussten Paula Heider und die einzige Linkshänderin Marit Hintz erkrankt zuhause bleiben. Zudem fehlten Torfrau Ann-Christin Steinhagen und Linksaußen Hannah Meenke.

Altenholzer Aufholjagd ohne Happy End – Jill Sievert mit zehn Toren

Die TSVA-Frauen begannen selbstbewusst. Jill Sievert (10 Tore) traf aus dem Rückraum nach Belieben, markierte mit ihrem fünften Tor das 9:10 (17.). Mit einem 3:0-Lauf enteilten die Gastgeberinnen kurz darauf jedoch auf 13:9 (21.). Unnötige Zeitstrafen erschwerten die Aufholjagd. Beim 22:14 (41.) drohte ein Debakel, doch die Wölfinnen bissen sich zurück ins Spiel. Drei Minuten vor dem Ende verkürzte Laureen Colombet auf 24:27 (57.), sah Sekunden später aber die Rote Karte, so dass dem TSVA in Unterzahl ein Happy-End in Berlin verwehrt blieb.

Altenholz: Andresen, Dibbern – Ranft 1, Weiß 3, Burmeister, von Klein 1, Hansen-Lorenzen, Colombet 4, Lyke 2/2, Kuchel, Kautz 3, Sievert 10.