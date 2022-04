Wattenbek

Den Drittliga-Frauen des TSV Wattenbek droht nach dem 27:27 (15:12) gegen den SC Alstertal-Langenhorn der Gang in die Abstiegsrunde. Die Peitschen benötigen jetzt am Sonntag im letzten Vorrundenspiel einen Sieg beim VfL Oldenburg II, um den vorzeitigen Klassenerhalt aus eigener Kraft zu bewerkstelligen. Ansonsten hilft nur ein Sieg des BV Garrel bei Scala.

Die Peitschen legten zuerst die Nervosität ab. Torfrau Merle Reese parierte einen Siebenmeter von Levke Sulek (5.). Im Angriff übernahm Maxie Bech gegen die offensive 5:1-Deckung der Hamburgerinnen Verantwortung, traf dreimal in Folge zur 5:4-Führung (9.). Wattenbeks 6:0-Abwehr fand gegen den Positionsangriff keinen Zugriff. Mit einem 6:0-Lauf zogen die Peitschen auf 11:6 (21.) davon.

Wattenbek verliert kurz vor der Halbzeit die Souveränität

War die Hamburger DNA bereits entschlüsselt? Nein! Scala-Coach Olaf Schimpf stellte defensiv um, ließ nun in der 6:0-Formation verteidigen. Binnen Minuten verkürzten die Gäste in Überzahl von 13:7 (23.) auf 13:11 (27.). Die Wattenbeker Souveränität? Wie weggeblasen. Plötzlich war sie wieder da – die Nervosität. Mit einer 15:12-Führung ging es in die Pause.

Bechs Wunsch: Baldrian-Tee für das geschundene Nervenkostüm. Auf der Gegenseite machte Gästetrainer Schimpf seinem Nachnamen lautstark alle Ehre. Wer hier verliert, muss höchstwahrscheinlich in die Abstiegsrunde – das spürten auch die 85 Zuschauer am Langenheisch. Trommelwirbel. Wattenbeks Rechtsaußen Lina Asmussen verfügt über Nerven wie Drahtseile. Zwei blitzsaubere Treffer bringen die 18:14-Führung (39.), doch die konterten die Gäste in Überzahl mit einem 4:0-Lauf zum Ausgleich (44.).

Scala gleicht in letzter Sekunde aus

Alles auf Augenhöhe – 22:22 (53.). Raphaela Steffeks Doppelpack bescherte ein 25:23 (56.). Doch 40 Sekunden vor dem Abpfiff war alles Makulatur, 26:26. Schwitzer zum 27:26. Noch sechs Sekunden, doch Scala traf per Siebenmeter nach fragwürdiger Schiedsrichterentscheidung zum Ausgleich. „Ich bin enttäuscht. Die Schiedsrichter Skroblien und Lüdemann nehmen uns den Sieg. Jetzt gewinnen wir Oldenburg“, sagte TSVW-Coach Mannhard Bech.

Wattenbek: Reese, Ketelhut – Schwitzer 1, Punzius 4, Kliese, Pahl, Thal 1, Pauli, Takara 2, Ma. Bech 9/3, Asmussen 6/1, Steffek 3, Grau 1.