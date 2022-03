Schönkirchen

Zwei Derbys binnen 48 Stunden: Vor dem Duell mit dem TSV Altenholz am Sonnabend um 17.30 Uhr musste sich die HSG Mönkeberg-Schönkirchen im ersten Akt des Derby-Doppelpacks am Donnerstagabend in der Albrecht-Zimperich-Halle zunächst der HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen erwehren. Mit der 26:28 (13:13)-Derbyniederlage müssen die Mönkebergerinnen nun wieder um den vorzeitigen Klassenerhalt zittern.

Die MöSchö-Frauen mussten neben ihrem Trainergespann Gisa Klaunig (beim DHB) und Andreas Juhra auch auf Spielmacherin Stefanie Klaunig (beide Corona) verzichten. Katharina Hinrichs führte im Rückraum Regie, bediente Lisa Straube am Kreis (1:0), riss die Lücke für Janne Plöhn (2:0). Doch nach dem guten Start wurden die Angriffsaktionen der Gastgeberinnen fahriger, zudem saßen Plöhn und Maria Bonadies zeitgleich Zeitstrafen ab – die HG OKT glich zum 6:6 (15.) aus.

HSG Mönkeberg-Schönkirchen mit Berg- und Talfahrt im Derby

Es begann eine Berg- und Talfahrt: Weil die 6:0-Abwehr der HSG immer wieder Ballgewinne generierte, rollte die erste und zweite Welle gen OKT-Tor: Zwei Mal Sabrina Maier und Lisa Straube ließen die MöSchö-Frauen mit Gegenstoßtoren auf 9:6 (17.) enteilen. Der Vorsprung hielt bis zum 13:10 (26.). Doch dann leisteten sich die Mönkebergerinnen halbzeitübergreifend acht torlose Minuten, die die Gäste mit einem 7:0-Lauf bestraften. Alles eine Frage der Kraft nach dem Punktspieldoppelpack am vergangenen Wochenende?

Nein, vielmehr eine des Willens. Der Kampfgeist bei der HSG erwachte – ein Derby schenkt man nicht her. Die 6:0-Abwehr packte energischer zu. Annika Boldt im HSG-Tor wurde zum Faktor (12 Paraden). Binnen acht Minuten drehten die Gastgeberinnen den Vier-Tore-Rückstand mit einem 6:1-Lauf in eine 19:18-Führung (42.). Jedes Tor musste schmerzhaft erarbeitet werden. 24:24 (53.). Dann musste Mönkebergs Kristin Dins für zwei Minuten auf die Strafbank, die HG OKT setzte sich in Überzahl vorentscheidend auf 26:24 ab, Bonadies und Hinrichs scheiterten an OKT-Torfrau Maria Ellendt (56.), die den Gästen den Weg zum 28:26-Derbysieg ebnete. „Die letzten Aktion spielen wir nicht konzentriert genug. Wir hätten uns belohnen können“, haderte HSG-Aushilfstrainerin Lena Schulz.

HSG MöSchö: Boldt, Pfeifer – Festersen, Dins 1, Hinrichs 5, Plöhn 3, Maier 4, Bonadies 2, Kaps 1, Teegen, Michalak, Schultze 2, Straube 8/4, Schmidt.